Adjudicado a restaurante Marisol el servicio de catering en eventos en Baluarte desde el próximo 1 de agosto

Restaurante en Baluarte. - BALUARTE

PAMPLONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa navarra Restaurante Marisol S.L. ha resultado adjudicataria en la licitación pública que NICDO -sociedad pública de Gobierno de Navarra- publicó en el Portal de Contratación de Navarra el pasado mes de mayo con el objeto de contratar este servicio para el Auditorio y Palacio de Congresos de Navarra Baluarte.

La duración del contrato será de siete años a partir del próximo 1 de agosto, cuando la nueva empresa comenzará a ofrecer dichos servicios, según ha informado Baluarte.

Se trata de la prestación del servicio de catering asociado a congresos, jornadas, presentaciones, reuniones y actos institucionales y otros eventos que tengan lugar en el Palacio de Congresos Baluarte; incluyendo la elaboración, el suministro, el montaje y desmontaje y la dotación de medios humanos y materiales necesarios para la correcta prestación de estos servicios. Además, se ocupará de la restauración ofertada en el marco de la programación cultural del auditorio.