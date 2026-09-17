AEDIPE Navarra-La Rioja reunirá a 400 profesionales en un congreso en Pamplona el 24 y el 25 de septiembre

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) de Navarra-La Rioja ha organizado los días 24 y 25 de septiembre en el Baluarte de Pamplona el 59º Congreso Internacional AEDIPE, una cita que reunirá a más de 400 profesionales de la dirección y gestión de personas, recursos humanos y liderazgo empresarial procedentes de diferentes puntos de España.

Con el lema 'Trabajar en un mundo que cambia sin aviso", el congreso pondrá el foco en las transformaciones que están afectando al mundo laboral y en el papel que deben desempeñar las organizaciones y quienes trabajan en la gestión de personas ante este nuevo escenario.

La Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas agrupa a más de 3.000 profesionales a través de diez asociaciones territoriales.

AEDIPE Navarra-La Rioja cuenta actualmente con 259 personas asociadas de empresas de Navarra y La Rioja y es la responsable de organizar esta edición del congreso, que regresa a Pamplona nueve años después de la última celebración en la ciudad.

La presidenta de AEDIPE Navarra-La Rioja, Beatriz Ilundain Erice, ha afirmado que acoger este congreso supone "una oportunidad para que Pamplona se convierta durante dos días en un punto de encuentro para profesionales que estamos viviendo en primera persona una transformación profunda de nuestra manera de trabajar". "El mundo del trabajo está cambiando a una velocidad que muchas veces no somos capaces de anticipar. La inteligencia artificial, la digitalización, los cambios demográficos, las nuevas expectativas de las personas y la transformación de las organizaciones nos obligan a acernos preguntas importantes. Queremos que este congreso sea un espacio para plantearlas, pero también para buscar respuestas y compartir experiencias", ha afirmado.

AEDIPE ha explicado que el lema del congreso, 'Trabajar en un mundo que cambia sin aviso', conecta con una de las grandes cuestiones que afrontan actualmente las organizaciones: cómo adaptar el trabajo a un contexto marcado por la transformación tecnológica y social sin perder de vista a las personas.

El programa toma como una de sus referencias el libro 'La salvación del trabajo', de la filósofa Lisa Herzog, que participará también en el congreso. La autora plantea la necesidad de pensar qué papel debe desempeñar el trabajo en una sociedad sometida a profundas transformaciones económicas y tecnológicas.

Desde esta perspectiva, AEDIPE Navarra-La Rioja plantea el Congreso alrededor de tres conceptos: nuevas personas, nuevas reglas y culturas, para abordar cuestiones como la dignidad y la inclusión, la diversidad, el bienestar, la inteligencia artificial, las nuevas formas de organización del trabajo y la transformación cultural de las empresas.

"La gestión de personas ya no puede limitarse a acompañar los cambios que se producen en las organizaciones. Tiene que formar parte de ellos. Las decisiones que tomemos sobre cómo trabajamos, cómo lideramos o cómo incorporamos la tecnología tendrán un impacto que irá mucho más allá de las propias empresas", ha explicado Ilundain.

En este sentido, el congreso pretende también abrir una reflexión sobre el papel del trabajo como elemento de cohesión social, y sobre la responsabilidad de empresas, instituciones y profesionales para construir entornos laborales que respondan a los cambios sin dejar a las personas atrás.

El congreso contará con la participación de destacados expertos del ámbito académico, empresarial, institucional y social.

El programa incluye en la primera jornada la participación de Carme Artigas, referente internacional en inteligencia artificial y gobernanza tecnológica; Julio Pérez, demógrafo e investigador del CSIC; Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo; Manuel Piquer Martín-Portugués, presidente de la CEN; Javier Pacheco Serradilla, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO; Fernando Luján de Frías, vicesecretario general de Política Sindical de UGT; Adrián Todolí y Mikel Galar, que abordarán la relación entre inteligencia artificial y trabajo; Marisa Salanova, Josep Roig y Ainoa Irurre, que analizarán las organizaciones saludables y el bienestar en el trabajo; y Lisa Herzog, profesora de Filosofía en la Universidad de Groningen.

La segunda jornada contará con Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas; Cristina Salvador y Pedro Ribes, que abordarán el papel de Recursos Humanos en la comunicación de las empresas; Jesús R. Mercader, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; y Genís Roca, experto en transformación digital y humanismo tecnológico, que ofrecerá la ponencia de clausura.

El congreso concluirá con la intervención de Beatriz Ilundain, presidenta de AEDIPE Navarra-La Rioja, y Garbiñe Bueno, concejala delegada de Hacienda y Contratación Pública Responsable, y de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Pamplona.

El encuentro combinará las ponencias y debates con espacios de encuentro y networking entre profesionales de diferentes sectores.

Para la presidenta de AEDIPE Navarra-La Rioja, uno de los objetivos es precisamente "generar conversación" más allá del propio ámbito de los recursos humanos. "El futuro del trabajo no es una cuestión exclusiva de los departamentos de Recursos Humanos. Nos afecta como empresas, como profesionales y como sociedad. Por eso hemos querido plantear un congreso abierto a diferentes miradas y disciplinas y poner sobre la mesa preguntas que vamos a tener que responder entre todos", ha explicado.

La celebración del congreso en Pamplona supone además una oportunidad para visibilizar la actividad de AEDIPE Navarra-La Rioja y fortalecer las conexiones entre profesionales y organizaciones del territorio y del conjunto de España.

Entre los patrocinadores figuran GrupoMpleo, Etalentum, Sage, Aon, Both, Endalia, Steelcase, Wolters Kluwer, Zucchetti, Gesbon, Grupo AN, ODE Consultoría y Seresco. Como empresas colaboradoras participan AIN, Arpa, Ayuntamiento de Pamplona, CEINSA, Cinfa, CYC, Diario de Navarra, LKS Next, Tigloo, Adacen, Ayanet y Lexa Go.