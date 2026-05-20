África Carrillo de Albornoz, Uxue Fonseca y Uxue Ibiricu ganan el Premio Universitario Jaime Brunet de la UPNA

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PAMPLONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

África Carrillo de Albornoz (Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho), Uxue Fonseca (Máster en Psicología General Sanitaria) y Uxue Ibiricu (Programa Internacional del Doble Grado en Educación Infantil y Primaria) han ganado 'ex aequo' el Premio Universitario Jaime Brunet 2026. Con este reconocimiento, dotado con un certificado y 2.000 euros -que en este caso se repartirán entre las tres ganadoras-, se premian aquellos trabajos de fin de grado o máster de la UPNA que traten sobre la defensa y protección de los derechos de las personas y sobre mejoras y propuestas relativas a la cooperación al desarrollo.

El trabajo de África Carrillo de Albornoz, dirigido por el profesor del Departamento de Gestión de Empresas Álvaro Saavedra Montejo, analiza la interrelación entre cambio climático, políticas públicas y marketing sostenible, tomando como caso de estudio el estado de Gujarat (India), donde la egresada realizó sus prácticas curriculares gracias al programa 'Formación Solidaria' de la UPNA.

En el trabajo, partiendo de una metodología mixta de investigación de mercados, África Carrillo concluye que, paradójicamente, aunque Gujarat destaque por sus avances en energías renovables, existen importantes carencias en comunicación, inclusión y aplicación efectiva de las políticas, lo que limita su impacto real en la sociedad. "En particular, la suma de bajo nivel de conocimiento entre las personas jóvenes y la escasa implicación de comunidades rurales o marginadas, pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más integral, participativo y adaptado al contexto local, donde el marketing sostenible desempeñe un papel estratégico para acercar las políticas públicas a la ciudadanía y promover cambios reales en el comportamiento hacia la sostenibilidad", explica.

ASISTENCIA PSICOLÓGICA EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO

Por su parte, Uxue Fonseca, en su trabajo dirigido por la profesora del Departamento de Ciencias de la Salud Raquel Artuch Garde, aborda el desafío que representa la salud mental de la población juvenil a través de un estudio de caso con una alumna universitaria con baja autoestima e inseguridad, problemas frecuentes en mujeres jóvenes, según apunta Uxue Fonseca.

A su juicio, la transición a la adultez "supone una etapa de gran vulnerabilidad ante factores como la ansiedad grave, el bajo estado de ánimo y la soledad". "Estas problemáticas, sumadas a que el suicidio es ya la tercera causa de muerte entre los 15 y 29 años, subrayan la importancia de abordar la salud mental de los jóvenes no solo como un problema individual, sino como una prioridad social e institucional", indica.

En este contexto, el trabajo presenta una intervención primaria realizada en la Unidad de Acción Social de la UPNA con la estudiante mencionada. A través de un enfoque integrador que combinó terapia cognitivo-conductual, terapia de aceptación y compromiso, terapia narrativa, psicoeducación y perspectiva de género se buscaba una evolución hacia un perfil más funcional, autónomo y una mejora de la percepción subjetiva de bienestar. "Este proceso, evaluado mediante indicadores cuantitativos y cualitativos, reafirma la eficacia de las intervenciones breves y personalizadas dentro del ámbito universitario", apunta la autora.

Asimismo, la investigación reivindica el papel de las universidades como espacios estratégicos para la prevención y la atención primaria, un aspecto que se alinea con la obligatoriedad de la existencia de unidades de asistencia psicológica recogida en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). "Este tipo de estudios permite ampliar la literatura científica necesaria para integrar el cuidado de la salud mental en los planes académicos, garantizando una atención profesional y accesible para la población joven. Todo ello contribuye al cuidado del tejido social futuro y a la transformación de este hacia un modelo más saludable e igualitario", concluye la autora del trabajo.

ALUMNADO DE PRIMARIA Y POBLACIÓN REFUGIADA

Por su parte, el trabajo de Uxue Ibiricu, realizado en inglés bajo la dirección de la profesora del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación María Teresa Benito Aguado, se sitúa en un contexto actual marcado por guerras y conflictos bélicos que afectan a millones de personas en todo el mundo. "Desde esta realidad, el trabajo parte de la convicción de que no podemos mirar hacia otro lado y defiende la necesidad de promover, desde edades tempranas, una educación basada en los derechos humanos que contribuya a formar una ciudadanía crítica, consciente y comprometida con la justicia social", apunta la autora.

En este marco, el estudio analiza el impacto de los materiales del Comité Español del ACNUR en la sensibilización del alumnado de 5º de Educación Primaria hacia la realidad de las personas refugiadas. Los resultados evidencian una evolución significativa en la comprensión del concepto de 'persona refugiada', constatada mediante análisis léxico con el software IRaMuTeQ, así como una transformación clara en sus representaciones visuales. "Asimismo, se observa una mejora en las actitudes socioemocionales -como la empatía, el respeto y la solidaridad- hacia las personas refugiadas, reflejada en el incremento de las puntuaciones en escalas de Likert", indica la autora premiada.