Agricultores y ganaderos navarros se manifiestan en Pamplona pidiendo "respeto" para el sector

Impulsar el relevo generacional y revisar la reforma fiscal por su impacto "negativo" en el sector son algunas de sus reivindicaciones

PAMPLONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Centenares de agricultores y ganaderos navarros se han manifestado este jueves en Pamplona bajo el lema 'Juntos por el campo' pidiendo, entre otras medidas, "respeto" al mundo rural en general y al sector primario en particular, y reivindicando que se ponga en valor "la figura de las personas que trabajan en la agricultura y la ganadería como profesionales imprescindibles en la sociedad y como suministradores de alimentos".

La movilización, convocada por las organizaciones agrarias UAGN, UCAN y EHNE, partía hacia las 10.30 horas desde El Sadar con una 'tractorada', para continuar con una marcha a pie desde las puertas del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra hasta la Delegación del Gobierno en Navarra.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha explicado que el principal objetivo de esta movilización es pedir "respeto para el sector". "Es un continuo goteo de declaraciones de ministros y de actuaciones a nivel de PAC y de normativa donde no se pone como eje a las personas, a las mujeres y a los hombres que vivimos en el mundo rural", ha subrayado.

Bariáin ha añadido que "el conflicto ruso ucraniano" hace ver que "depender de producciones de terceros países puede llegar a ser peligroso, no solamente por tema geopolítico sino por un tema tan fundamental y tan básico como es la alimentación".

En cuanto al relevo generacional, ha criticado que solamente el 1,4% de los perceptores de la PAC en Navarra tienen menos de 30 años, siendo solamente 78 los agricultores menores de 30 años, una cifra "a tener en cuenta".

"Si todavía seguimos redundando y enfatizando políticas que se han llevado a cabo en las últimas décadas, aquí están los resultados. Hay que cambiar el modelo, hay que poner en valor a las personas que habitamos en el campo, dar mayor valor a las personas, a sus proyectos. Somos garantes de los alimentos, del medio ambiente y de que el mundo rural esté vivo y siga vivo", ha apuntado.

Tras remarcar que Navarra es la comunidad "peor tratada fiscalmente", ha apostado por "volver a sentarse, máxime con este problema ruso ucraniano que no sabemos a dónde nos va a llevar a nivel económico, y retocar el sistema fiscal para quedarnos, por lo menos, en igualdad respecto al resto del Estado".

Por su parte, el presidente de EHNE, Fermín Gorráiz, ha asegurado que el sector cada vez está "peor". "Trabajando más y ganando menos, cada vez somos menos, somos mayores, hace falta relevo generacional y es muy complicado que haya". En este sentido, ha criticado que "hay gente que ya no está en el sector, que tiene tierras o declara tierras, y está cobrando una ayuda que no tenía que cobrar".

"Eso está impidiendo que se pueda instalar más gente joven de la que se está instalando. No se instalan más porque no hay tierras, y el dinero que tenía que cobrar gente joven, lo está cobrando gente que no está en el sector", ha manifestado. Además, ha asegurado que "es más importante tener un sector agrario con agricultores y agricultoras", en vez de tener "grandes empresas agrícolas".

REIVINDICACIONES

Además de "respeto" para el sector, el colectivo pide un plan de choque ante el incremento de los costes de producción agrarios y aplicación de la ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que los precios cubran los costes de producción.

También apuestan por vincular las convocatorias de ayuda y beneficiarios del PERTE Agroalimentario al cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria y que lleguen al conjunto de las pequeñas empresas agrarias, y exigen que las importaciones cumplan las normativas vigentes en el interior de la Unión Europea.

Asimismo, piden una PAC y PDR en Navarra "que aborden los problemas del sector en cuanto a facilitar unas rentas justas, unas producciones sostenibles, mediante prácticas compatibles con el ejercicio de nuestra actividad".

Otra de sus reivindicaciones es reconocer y dar mayor apoyo al cooperativismo agroalimentario, y fomentar e impulsar la ganadería y agricultura de carácter familiar, "sea cual sea su modelo de producción".

Igualmente, solicitan un control de la fauna cinegética mediante la caza sostenible y otras herramientas, y un plan de choque en la financiación de los daños "que permitan al agricultores y ganaderos seguir ejerciendo su actividad".

También reivindican una "firme apuesta" por la concentración de la oferta y el asociacionismo, además de impulsar una gestión hidrológica integral consensuada con el sector agrario que aborde el "problema recurrente" de la inundaciones en el territorio.

Otras reivindicaciones son mejorar la empleabilidad en el sector, adaptar el mercado laboral a las situaciones específicas del sector agrario, e impulsar una decidida apuesta por la promoción de la agricultura y la ganadería sostenible de Navarra.

Finalmente, apuestan por vertebrar la lucha contra el despoblamiento entorno a la actividad agroalimentaria, impulsar el relevo generacional en el sector, apoyo a la equiparación de las jubilaciones agrarias con el resto, y revisar la reforma fiscal por su impacto negativo en el sector agrario.