Aierdi defiende en Luxemburgo mantener el programa medioambiental LIFE ante el debate sobre su futuro en la UE

El consejero Aierdi junto a la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall. - FRANCOIS LENOIR

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha defendido ante el Consejo de Medio Ambiente de la UE la continuidad y refuerzo del programa LIFE, el único instrumento financiero y de gestión que Europa dedica específicamente a la acción climática y de conservación de la biodiversidad.

En este sentido, ante el resto de los Estados miembros de la UE, el consejero Aierdi ha expresado su preocupación por la propuesta de la Comisión Europea de integrar el programa LIFE en instrumentos financieros de carácter más generalista a partir de 2028. Esto podría conllevar la desaparición del programa como instrumento específico y la pérdida de una financiación propia, estable e identificable para proyectos medioambientales, según ha informado el Gobierno foral.

La posición expuesta por Navarra, y asumida también por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITRD), ha recibido durante el debate en el Consejo el apoyo expreso de representantes de otros 13 países: Alemania, Luxemburgo, Austria, Bulgaria, Portugal, Estonia, Francia, Bélgica, Hungría, Lituania, Grecia e Italia.

Navarra ejerce en este semestre la coordinación autonómica ante el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea y, en este marco, el consejero Aierdi ha intervenido en la sesión celebrada en Luxemburgo, junto con la ministra española Sara Aagesen y la participación de la comisaria europea de Medio Ambiente, la sueca Jessika Roswall, y su homónimo de Acción Climática, el holandés Wopke Hoekstra.

POSTURA PREVIAMENTE CONSENSUADA

La intervención de Aierdi ante este foro, en una postura que ha sido previamente negociada y consensuada con el resto de las comunidades autónomas españolas y el propio MITERD en un informe de posición común, se ha centrado en la defensa y la necesidad de reforzar el programa LIFE ante los efectos y amenazas de la pérdida de biodiversidad o el impacto del cambio climático en forma de fenómenos extremos como los incendios, inundaciones o sequías que está viviendo Europa. Asimismo, ha enmarcado el LIFE en coherencia con los principios que establecen el Pacto Verde Europeo / European Green Deal o el Acuerdo de París de Naciones Unidas.

"Pero el rumbo no basta; necesitamos instrumentos que hagan posible recorrer este camino y transformar las prioridades europeas en resultados reales sobre el terreno, adaptados a las particularidades de cada región, y el programa LIFE ha permitido precisamente eso, favoreciendo la implicación de los actores locales", ha sostenido el consejero navarro de Medio Ambiente.

En este sentido, Aierdi ha reivindicado, en nombre de las CCAA, que el programa medioambiental LIFE debe estar dotado "con financiación suficiente, estable e identificable" y desarrollarse "desde una gobernanza de proximidad, permitiendo a las regiones transformar las prioridades europeas en actuaciones concretas sobre el terreno", en actuaciones como la mejora de la resiliencia ante el cambio climático, la conservación de la biodiversidad o en la gestión activa de espacios naturales.

El programa LIFE, específicamente dedicado al medio ambiente y la acción climática, fue creado por la UE hace más de treinta años. En el período 2021-2027 ha contado con una dotación de 5.400 millones de euros, lo que ha supuesto un 0,5% del presupuesto de la Comisión Europea, para financiar proyectos con ayudas de entre el 60% y el 75%.

EL PROGRAMA LIFE EN NAVARRA

En el caso de los proyectos desarrollados hasta ahora en la Comunidad foral, destacan especialmente iniciativas como el LIFE NAdapta www.lifenadapta.navarra.es, la primera estrategia integral europea de adaptación al cambio climático que desde 2017 lideró la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo foral y culminó el pasado mes de octubre con una movilización de 15 millones de euros cofinanciados al 60%; los LIFE Kantauribai e Irekibai de mejora de la red fluvial de ríos de la vertiente cantábrica, coordinados por Orekan y sumando 4 millones entre los dos; o el Aquila a-LIFE, centrado en la conservación de aves amenazadas, entre otros.

Actualmente, durante el vigente periodo 2021-2027, las entidades públicas y privadas navarras que han participado en los 22 siguientes proyectos que el programa LIFE ha desarrollado en Navarra han movilizado inversiones de más de 15 millones de euros, habiendo recibido una financiación de 10 millones parte de este instrumento europeo.

Los cinco agentes navarros que han liderado un LIFE en este último periodo y que más fondos han recibido del programa han sido el propio Gobierno de Navarra, la sociedad pública Orekan, la fundación CENER, la Asociación de la Industria de Navarra (AIN) y la empresa Sarriá Agrotechnologies.

Por todo ello, el Gobierno de Navarra considera "esencial" preservar el programa LIFE como un instrumento específico en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, de forma que la financiación europea en materia ambiental siga siendo "reconocible, estable y capaz de traducirse en proyectos concretos sobre el territorio, con la participación activa de administraciones, entidades locales, centros de investigación, empresas y organizaciones sociales".