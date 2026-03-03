Aierdi destaca la importancia de la iniciativa 'Banco de Tierras' para la continuidad de explotaciones "viables"

Archivo - El consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, ha defendido la iniciativa 'Banco de Tierras' para la continuidad de explotaciones "viables" mediante el relevo generacional.

Aierdi ha informado este martes, en una comparecencia parlamentaria solicitada por UPN, sobre dicha iniciativa. Como contexto, el consejero ha hecho referencia al programa Lurberri, que "integra diferentes líneas de intervención" entre las que se encuentra la medida del Banco de Tierras.

Uno de los objetivos que se plantea Lurberri es que las explotaciones viables "tengan continuidad y que haya gente que se quiera incorporar", pero esto "no se va a hacer por generación espontánea, sino que tenemos que hacer un esfuerzo de búsqueda" en este sentido.

En concreto, según ha explicado, el programa Lurberri "plantea crear un banco de tierras e infraestructuras centralizando la información, identificando y recuperando explotaciones que estén en desuso por falta de relevo, que no por viabilidad económica".

"Para evitar el abandono de explotaciones viables, lo primero que entendimos que había que realizar era un inventario, un punto de información, un punto de referencia para que quienes tuvieran interés pudieran ofrecer sus explotaciones y, por otro lado, aquellas personas que tenían interés en incorporarse también tuvieran una referencia clara", ha relatado.

Por ello, ha continuado, "se hizo un trabajo de campo, contactando con posibles cedentes". "En este momento estamos trabajando en 11 procesos de puesta en marcha en diferentes fases, en diferentes sectores, seis de ellos prácticamente avanzados o a punto de cerrarse y cinco en el inicio de los procesos de negociación", ha apuntado, tras destacar que "estamos hablando de gente que se incorpora haciendo unas inversiones importantes y que, lógicamente, requiere un acompañamiento constante".

Los campos en los que se está trabajando en este momento son ovino de carne, porcino, patos, conejos, olivos, hortícolas, viveristas, invernaderos y frutales.

Para poder llevar adelante esta iniciativa, se realizó un encargo al ente instrumental del departamento, la sociedad pública INTIA, "para hacer ese apoyo técnico". "Es importante que las personas que entran en este proceso, tanto los cedentes como los cesionarios, confíen en el equipo de intermediación, que sepa que no se juega nada en ese proceso, que no está interesado en una determinada intervención, sino que presta un asesoramiento independiente lo más amplio posible", ha remarcado.

Ese directorio, según ha explicado, "nos llevó a enviar 663 cartas a personas físicas, 400 Agricultores a Título Principal (ATP), 330 pertenecen a alguna cooperativa, entre 60 y 72 años, ATP y personas que cotizan a la Seguridad Social Agraria y reciben ayudas de la PAC, de las que un 23%, 147, son mujeres y 479 hombres, en este caso un 76,5%".

El objetivo de la carta era "poner en conocimiento de esas personas que están próximas a la jubilación" que "tienen este servicio a su disposición". "El objetivo no es que la Administración se haga con esas 600 explotaciones del sector primario, no", ha respondido a preguntas de UPN. "No estamos planteando ningún tipo de obligación, sino que llamamos la atención de aquellas personas interesadas en ceder su explotación a una nueva persona. No a la Administración, a una tercera persona", ha incidido.

Junto a ello, se trabajó en becas relevo y primas para el relevo generacional mediante sucesión extra familiar para que "puedan convivir en la explotación el cedente y el cesionario, de manera que haya un conocimiento durante un periodo de tiempo de cuál es la situación real de la explotación".

El primer banco de tierras se ha llevado a cabo en Andosilla, donde siete propietarios han transmitido 21 hectáreas de viñedo "para que otros cuatro cooperativistas obtengan esa superficie y puedan seguir trabajando". En 2026 "se va a continuar con esas labores en el resto de localidades" interesadas.

En nombre de UPN, Miguel Bujanda ha considerado que la iniciativa del Banco de Tierras "parece que lo que está haciendo" es "introducir un cambio silencioso profundo", pasando de un modelo de "toda la vida" a un sistema en el que "la Administración identifica". Algo que ha calificado como "raro" y en el que "sorprende" el papel de INTIA. También ha mostrado "cierta desconfianza" ante el hecho de que Aierdi "haya diluido" la información al explicar los distintos programas puestos en marcha en lugar de centrarse en el tema de la comparecencia.

Carlos Mena, del PSN, ha indicado que esta es "una herramienta práctica para abrir al sector a más gente y evitar que el acceso solo quede limitado a la herencia". "Las medidas son oportunas, son necesarias. Y al final esto es prueba y error: habrá que ver qué funciona y qué no funciona. Si queremos que el sector siga igual, vamos a seguir haciendo lo mismo. Si queremos que el sector mejore, habrá que poner encima de la mesa medidas necesarias y acordadas con el sector", ha apuntado. Aunque "es verdad" que el consejero "no ha hablado en su mayoría" del Banco de Tierras, se trata de una medida que forma parte "de un todo".

Desde EH Bildu, Oihan Mendo ha considerado que las acciones del programa Lurberri, "en su conjunto, son unas buenas medidas que ayudan al sector y que están bien enfocadas". "Otra cosa diferente es que estas iniciativas sean suficientes para revertir la tendencia general, que no nos afecta únicamente a Navarra", ha indicado. En cuanto al Banco de Tierras, puede ser una acción "muy positiva" a la hora de "facilitar ese acceso a la tierra, que es una de las principales barreras que autoperciben los jóvenes para introducirse en el sector".

Javier Ollo, de Geroa Bai, ha afirmado que Lurberri es un plan "con medidas positivas", y que el Banco de Tierras también "es un programa, en principio y teóricamente, positivo, es una acción positiva para poner en comunicación a profesionales próximos a la jubilación" con jóvenes que se quieren incorporar al sector, para que "no se encuentren con una de las principales barreras, que es la falta de tierras". A su juicio, "es indispensable esa labor de intermediación del Gobierno de Navarra". "De ahí nuestra valoración positiva del programa en su conjunto y del Banco de Tierras en particular", ha dicho.

Por parte del PPN, Irene Royo ha indicado que siendo "tan importante" el impulso de la Administración, "se tiene que hacer de forma neutral, con transparencia y con máxima transparencia y efectividad". "Porque cualquier intervención que no fuese con estos principios de neutralidad, al final podría generar todo lo contrario de lo que se está deseando", ha dicho.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha manifestado que "no hay que confiar el futuro de este sector meramente a la iniciativa privada, por lo que son necesarias iniciativas públicas como estas, que además contribuyen a diseñar el modelo de sector primario y el modelo productivo que queremos desde la Administración". "El banco de tierras es una iniciativa muy interesante, históricamente la hemos venido reclamando desde nuestro espacio político", ha indicado.