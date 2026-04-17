Aierdi dice que si la guerra de Irán "se mantiene" se estudiarán ayudas fiscales y directas para el sector primario

Imagen de la reunión del Consejo Agrario - EUROPA PRESS

PAMPLONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha afirmado que "ya se habilitaron medidas inicialmente de apoyo y de reducción de precios energéticos y del gasóleo para el sector primario" con motivo de la guerra en Oriente Medio, pero que "si esta situación se mantiene, deberemos plantearnos" medidas fiscales y ayudas directas para el sector.

Así lo ha señalado este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de presidir la sesión del Consejo Agrario. "En el contexto de crisis generalizada que vive la sociedad mundial, que lógicamente afecta muy directamente al sector primario, ya se habilitaron una serie de medidas inicialmente de apoyo y de reducción de precios energéticos y del gasóleo para el sector primario, entre otros sectores", así como "una ayuda para corregir los incrementos de fertilizantes a través de unas ayudas directas en función de las tierras de secano o de regadío".

"En las reuniones que hemos venido manteniendo con el sector y que ha mantenido el Gobierno de Navarra, la presidenta, el consejero de Hacienda y yo mismo en el Consejo Económico, trasladamos la voluntad política de hacer un seguimiento de la evolución del sector y valorar la necesidad o no de habilitar medidas de otro tipo, tanto fiscales como ayudas directas", ha subrayado.

Ha añadido Aierdi que "en la medida en la que el conflicto se alargue, evidentemente vemos que será necesarias unas y otras, y de alguna manera queremos contrastar con el sector cuál es la situación y en qué línea deberíamos plantear".

En respuesta a los medios de comunicación sobre si se consideran "suficientes" las ayudas aplicadas inicialmente, Aierdi ha señalado que lo que se ha trasladado al sector "en las reuniones que hemos venido teniendo es que entendíamos que había que aplicar unas medidas iniciales de choque rápido". "Y yo creo que en ese sentido se fue ágil, tanto por parte del Gobierno del Estado como la transposición de esas medidas en Navarra y, lógicamente, la necesidad o no viene derivada de cuánto se alargue esta situación", ha subrayado.

Según ha explicado, esas ayudas "se han establecido conforme los precios", y si los del barril de Brent "siguen subiendo pues lógicamente pierden una parte de su eficacia". Asimismo, "una situación de incertidumbre también genera un retraimiento en el consumo, y por lo tanto, afecta directamente a las producciones".

En este sentido, ha mencionado sectores como el vino, "en el que este comienzo de año no está siendo, desde el punto de vista de la comercialización, positivo". "Por lo tanto, sí creemos que si esta situación se mantiene, deberemos plantearnos ayudas, tanto fiscales como ayudas directas para el sector", ha apuntado.

Preguntado sobre si se ha realizado alguna estimación sobre el importe que podrían alcanzar estas nuevas ayudas, Aierdi ha respondido que "no hemos llegado a estimar". Como referencia, ha explicado que "en la guerra de Ucrania se establecieron unas ayudas directas desde el Gobierno de Navarra que complementaron el esfuerzo del orden de unos 6 millones de euros en aquel momento para el sector primario".

"Es prematuro determinar una cantidad en este sentido, pero si esta situación se mantiene, evidentemente que tendremos que hablar, seguiremos hablando con el sector, y determinaremos cuál debe ser el importe en este sentido", ha subrayado.

Además, "esta situación se produce en un momento en el que se van a empezar a aplicar los acuerdos comerciales firmados, tanto Mercosur como el acuerdo con Australia, que abunda en problemas en sectores determinados como el ovino o el bovino o las aves, con una situación complicada que también requiere un seguimiento, una exigencia de cumplimiento de las condiciones del acuerdo tanto desde el punto de vista de los tratamientos, hormonas etc., que puedan tener estos productos así como la necesidad" de que "se exija el cumplimiento" de "esas cláusulas de salvaguarda que están recogidas en los convenios".

Asimismo, "vivimos una situación de sanidad animal" en la que, en el caso de la gripe aviar, se ha permitido "la salida de las aves al campo recientemente, pero estamos en plena campaña de Lengua Azul, dermatosis, etc., que recientemente hemos extendido al sur de Navarra".

Por lo tanto, ha apostado por "analizar esa situación, además de un debate abierto en el marco de la Unión Europea, respecto de lo que va a ser el futuro de la PAC a partir de 2028 y, por lo tanto, los recursos que va a tener el sector para afrontar los retos que tiene".

"Tenemos un paquete de cuestiones que queremos compartir, como venimos haciendo a lo largo de esta legislatura con el sector, y ver en qué medida tenemos que ir dirigiendo las políticas desde el departamento y desde el Gobierno", ha manifestado.