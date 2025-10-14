Aierdi plantea ante la mesa del vino medidas de reestructuración ante la "crisis" del sector y un aumento presupuestario

Archivo - Foto de archivo del consejero Aierdi durante una de las visitas en la campaña de vendimia - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, ha planteado ante la mesa sectorial del vino, que se ha reunido este martes en las instalaciones de EVENA en Olite, una serie de "medidas de reestructuración encaminadas a mantener la apuesta por la calidad en el vino de Navarra o a mejorar las acciones de promoción en nuevos mercados, que vayan más allá de las medidas coyunturales de crisis y que contribuyan a ofrecer respuestas a medio plazo ante las dificultades que atraviesa el sector por una continuada tendencia descendente en el consumo".

El consejero Aierdi ha presidido la segunda sesión de la mesa sectorial del vino, un órgano que se constituyó el pasado mes de marzo como grupo de trabajo y que aúna a todos los agentes del sector vitivinícola, entre bodegas, productores, organizaciones agrarias, cooperativas y consejos reguladores (de Navarra y Rioja), así como los equipos técnicos del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente que lideran los directores generales de Desarrollo Rural y Agricultura, Rubén Goñi e Ignacio Gil, respectivamente, y sus entidades públicas adscritas, la Estación de Viticultura y Enología de Navarra (EVENA) e INTIA.

"Nos encontramos en un momento crítico y Navarra necesita dar pasos adelante para prestigiar su vino y revitalizar el entorno rural y cultural que rodea a la viticultura, pero debemos hacerlo compartiendo diagnóstico y soluciones con el propio sector, con actuaciones imaginativas y mirando a medio plazo, más allá de las medidas puntuales de crisis que vienen repitiéndose en los últimos años", ha señalado Aierdi.

En este foro del vino se propone "debatir y compartir una estrategia conjunta con el sector para reactivar el ecosistema vitivinícola de la Comunidad foral y hacer frente a los desajustes de oferta y demanda que se han ido produciendo en los últimos años, que han llevado a tomar medidas coyunturales de reducción de la producción, como la llamada cosecha en verde o corte de excedentes de uva antes de su maduración, o de destilación de excedentes en bodega".

MEJORA PRESUPUESTARIA PARA 2026

El consejero Aierdi ha anunciado una "mejora de casi 700.000 euros" que contempla el anteproyecto de Presupuestos del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para el próximo año 2026 en aquellas partidas destinadas a la promoción del vino, a apoyar a cooperativas o a impulsar el emprendimiento y el talento vitivinícola.

Además, el titular de Desarrollo Rural ha propuesto a la mesa sectorial del vino de Navarra la reivindicación de una "profunda reorientación en el reparto y el diseño de los fondos de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) de la PAC, de manera que este programa priorice, frente a las grandes superficies o producciones, la competitividad y valor añadido en el sector o las superficies cualificadas de viñedo, mejorando su potencial vitícola".

En la sesión de Olite también se han debatido otras medidas que se han propuesto al sector como "potenciar el prestigio de marca, la búsqueda de nuevos públicos o mercados en terceros países -Asia o Latinoamérica-, apoyo a las cooperativas en procesos de integración y mejora de su comercialización o conversiones a la producción ecológica, entre otras".

NO INCENTIVAR ARRANQUES

A su vez, el consejero Aierdi no se ha mostrado "partidario" de incentivar medidas que se están planteando en otros territorios como el arranque de viñedos, "ya que Navarra cuenta de por sí con poca superficie de viñedo, que se ha ido reduciendo en un 13% en la última década con una notable reducción de explotaciones, y creemos preferible apoyar al que se queda en el sector", ha señalado, ni de mantener como una medida permanente las subvenciones para la cosecha en verde, "y menos aún si es detrayendo fondos ISV que pueden ir destinados a otras medidas de promoción".

La mesa del vino ha repasado, asimismo, los últimos datos del sector en cuanto a comercialización, tanto en las bodegas de la DO Navarra como de la DOCa Rioja, con un "ligero descenso en ventas del 1% -menos que el 6-7% de años anteriores-, sobre todo en tintos, ya que los blancos han mejorado en un 8%".

Las exportaciones de vino desde la Comunidad foral crecieron el pasado año en su conjunto "apenas un 0,6% en valor (0,1% en volumen), aunque los vinos exportados bajo marcas de Denominación de Origen protegida crecieron un 6% en valor y 7% en volumen, aunque la tendencia de los últimos años ha sido descendente".