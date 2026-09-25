La AIReF avala las previsiones macroeconómicas para 2027 de Navarra, que estima un crecimiento del PIB del 2%

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avala las previsiones económicas del Gobierno de Navarra en relación con la elaboración de los Presupuestos de 2027, que estiman un crecimiento del PIB en términos de volumen del 2%.

Según han explicado desde la AIReF, Navarra presenta estimaciones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en términos de volumen, del deflactor implícito del PIB y del empleo, en términos de personas ocupadas, para el periodo 2026-2029, "distintas de las últimas previsiones del Gobierno de España para el conjunto nacional".

De acuerdo con lo establecido en la ley de creación de la AIReF, las previsiones macroeconómicas que se incorporen en los proyectos de presupuestos de todas las Administraciones Públicas "deben contar con un informe de la institución indicando si han sido avaladas".

Para 2027, "Navarra estima un crecimiento del PIB en términos de volumen del 2%", una previsión "virtualmente idéntica a la prevista por la AIReF" y que "se sitúa en el abanico de previsiones de otros organismos".

La AIReF recalca que las previsiones macroeconómicas para las comunidades autónomas se realizan "en un contexto de alta incertidumbre y riesgos del entorno geopolítico". A ello "se añade que las últimas cifras de la Contabilidad Regional de España son las referentes al año 2024, publicadas en diciembre de 2025".

Las cifras de avance de 2025 serán publicadas en septiembre, tras la revisión estadística regular de la contabilidad nacional que afectará especialmente a las cifras de los últimos años.

"Esta falta de información dificulta la elaboración de previsiones macroeconómicas y la planificación presupuestaria de las CCAA, lo que, en un sistema tan descentralizado como el español, puede repercutir potencialmente sobre el cumplimiento de las reglas y compromisos fiscales nacionales y europeos", han indicado.

La AIReF destaca que Navarra "cumple la recomendación de remitir, con anterioridad a la publicación del proyecto de presupuestos, la información sobre las previsiones macroeconómicas que lo sustentan y la correspondiente petición de aval".

Asimismo, "se cumple el consejo de buenas prácticas relativo a la inclusión de una comparativa con otras previsiones independientes y a la aportación de información sobre las técnicas econométricas, modelos y parámetros empleados, así como sobre los supuestos en que se sustentan sus previsiones".

Navarra "cumple también con el consejo de buenas prácticas referente a la inclusión de proyecciones macroeconómicas más allá del año para el que se formulan los presupuestos, cuestión esencial de cara a la valoración de la consistencia de las previsiones de las CCAA con el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo (PFEMP) del Gobierno".