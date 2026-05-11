Alcachofa de Tudela celebra 25 años como Indicación Geográfica Protegida con un repunte de producción del 12%

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, y el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, en la celebración del 25ª aniversario de la IGP Alcachofa de Tudela. - ÍÑIGO ALZUGARAY-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Alcachofa de Tudela ha celebrado este lunes en la capital ribera un acto conmemorativo del 25º aniversario de la obtención de este sello de calidad europeo, que certifica productos agrícolas, alimenticios o vinos vinculados a una zona geográfica específica.

La celebración, que ha tenido lugar en el TGT-Tudela Green Temple de la mano de Reyno Gourmet, ha reivindicado el cuarto de siglo que esta verdura navarra lleva asociada a esta figura de calidad y ha subrayado su importancia como producto emblemático del territorio, todo ello fruto del trabajo conjunto de personas productoras, técnicas e instituciones para su desarrollo y posicionamiento.

La cita ha contado con la presencia del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi; del alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; del presidente de la IGP Alcachofa de Tudela, Guillermo Agorreta, así como de los miembros del Consejo Regulador a lo largo de su andadura, representantes de INTIA, del agro y de la sociedad ribera.

El consejero Aierdi ha felicitado a la IGP Alcachofa de Tudela y a quienes la han hecho posible y ha señalado que este aniversario llega "en un buen momento", refiriéndose al importante incremento de la superficie inscrita y con previsiones positivas en cuanto al volumen de producción. En total, la superficie registrada alcanza las 398 hectáreas repartidas en 337 parcelas, lo que supone un aumento del 12% con respecto a la campaña anterior, en la cual la sociedad pública INTIA certificó una producción total entregada de 1.468.011 kilos de alcachofa. De esta cantidad, 350.449 kilos se certificaron para consumo en fresco y 617.947 kilos se destinaron a conserva.

El consejero Aierdi ha defendido que "la IGP Alcachofa de Tudela representa paisaje, cultura gastronómica, economía rural y empleo". "Es el reflejo de décadas de trabajo, de conocimiento acumulado generación tras generación, pero también de innovación, y de un compromiso firme con el territorio, con la agricultura y con una manera de hacer las cosas basada en la excelencia", ha subrayado.

En el evento se ha reconocido la labor de los miembros del Consejo Regulador a lo largo de estos 25 años a través de una mesa redonda en la que ha participado el primer presidente de la Consejo Regulador, Serafín Osta, junto con el actual presidente, Guillermo Agorreta. En este espacio, se ha recordado cómo se fraguó la IGP y cómo ha evolucionado durante estos 25 años, recordando los principales hitos vividos hasta la fecha.

Asimismo, durante la mesa redonda, Agorreta ha destacado que "hay que sentir mucho orgullo de todas y cada una de las personas que han trabajado por la Alcachofa de Tudela" en este cuarto de siglo. "Tenemos este producto tan reconocido gracias a ellas", ha indicado.

RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO Y GASTRONÓMICO

Seguidamente, se ha procedido a otorgar dos reconocimientos honoríficos a personas o entidades que han contribuido con sus aportaciones a la valorización de la Alcachofa de Tudela, tanto en el ámbito científico como en el gastronómico.

Así, el reconocimiento científico ha recaído en el doctor en ingeniería agrónoma Juan Ignacio Macua, por su dedicación a la investigación y promoción de la Alcachofa de Tudela a lo largo de su trayectoria profesional. El galardonado ha agradecido al Consejo Regulador el homenaje, y ha destacado que, en los más de 32 años de su carrera profesional, "la 'Blanca de Tudela' ha sido una de las líneas de trabajo más importantes".

Por su parte, el reconocimiento gastronómico ha sido para el Restaurante Rodero, por su apuesta decidida con Alcachofa de Tudela. Verónica Rodero, quien ha recogido el reconocimiento, ha recordado que la corona de Alcachofa de Tudela con cigalas es un plato emblemático en su restaurante porque fue el primer plato creado por Koldo Rodero. "Este plato fue el que comenzó a transformar la cocina, hasta entonces de nuestros padres, hasta lo que es hoy el Restaurante Rodero. Desde entonces está en carta porque nos lo pide la clientela y no podemos quitarlo, así que convive con otros más actuales", ha destacado.

Antes de finalizar, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha manifestado que la Alcachofa de Tudela es "un elemento indisociable de la idiosincrasia ribera, de su cultura y del paisaje; una pieza clave del sector agroindustrial y la economía local". Además, ha remarcado que es un producto que "jamás ha renunciado a su sencillez y a su autenticidad, pese a haberse convertido, gracias entre otras cosas al trabajo de la IGP, en un icono y todo un símbolo, que cualquier persona relaciona inmediatamente con la ciudad de Tudela".

La Alcachofa de Tudela, conocida también como 'la flor de la huerta', adquirió notoriedad en los principales mercados metropolitanos nacionales en la década de los 80. Primeramente, el uso generalizado de la planta de la variedad autóctona 'Blanca de Tudela' en cultivos de todo el país llevó a los productores de la comarca de Tudela, en Navarra, a buscar una identificación propia para este producto. Posteriormente, la Alcachofa de Tudela logró la Indicación Geográfica Protegida en 2001, tanto para el producto fresco como en conserva, siempre que fuera elaborada en una de las 33 localidades de la Ribera de Navarra, con su centro de gravedad en la comarca de Tudela.

Su textura crujiente, ligeramente amarga de sabor y jugosa, la han convertido en una de las estrellas de la gastronomía navarra en sus dos épocas de recolección: en los meses fríos, de octubre a diciembre, y durante la primavera.

Este producto, amparado bajo la certificación, puede consumirse tanto en fresco, ya sea de la forma tradicional, por docenas con hojas y tallo, y en cabezas, una vez cortado el tallo y eliminadas las hojas; como en conserva, en envases exclusivamente de vidrio y en cuyo proceso de elaboración no pueden añadirse acidulantes ni correctores de la acidez. Cabe destacar que la certificación de Alcachofa de Tudela es la única Indicación Geográfica Protegida de este alimento en conserva.