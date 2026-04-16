Alcanzado un acuerdo para la comarcalización del servicio de bicicletas eléctricas

El portavoz del PSN en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), Xabi Sagardoy, y la portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel - EUROPA PRESS

PAMPLONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSN en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), Xabi Sagardoy, ha anunciado este jueves que se ha alcanzado un acuerdo con la MCP para comarcalizar el servicio de bicicletas eléctricas que, entre otras cuestiones, permite "adelantar en dos años la previsión inicial de extender el servicio a toda la Comarca".

La previsión es que la licitación y adjudicación se produzca antes de finalizar el año, si bien la puesta en marcha del servicio dependerá de la empresa que resulte adjudicataria.

En una rueda de prensa ofrecida junto a la portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, Sagardoy ha explicado que con este acuerdo para comarcalizar el servicio "a través de la Mancomunidad sobre la base de las condiciones que estableció el PSN", el servicio "va a tener una solución conjunta, estable y de calidad".

Mediante este acuerdo, se establece un "nuevo protocolo en el que ahora sí participan todos los municipios de la Mancomunidad, lo que permite hablar, coordinarse y tomar decisiones entre todos pensando en el interés general de la comarca". "Por lo tanto, se ha dejado atrás el protocolo anterior, que fue aprobado de espaldas a los municipios de forma unilateral y con nuestro rechazo, y se ha abierto paso a una nueva forma de trabajar de la mano de los municipios, de todos los grupos políticos y respetando la autonomía local, como exigíamos desde el Partido Socialista", ha indicado.

En segundo lugar, "hemos logrado adelantar en dos años la previsión inicial de extender las bicicletas a la comarca, de manera que ahora se podrá realizar la implantación en toda la comarca de forma simultánea, sobre la base de las peticiones del número de bicicletas, de bases y de ubicaciones que pida cada municipio".

Y en tercer lugar, "hemos logrado también que el servicio esté operativo" en el periodo de Sanfermines, "frente a la idea inicial que tenía la Mancomunidad y que venía aplicando también la empresa Ride On, que impedía utilizar el servicio en estas fechas". Aunque para las fiestas de San Fermín de este año "evidentemente, por plazos, es bastante difícil" llegar, en los de los años venideros "la ciudadanía sí podrá desplazarse" en esas fechas "en el conjunto de la comarca, entre los distintos municipios y barrios de Pamplona, sin perjuicio de que alguna de las bases se pueda desactivar en el centro de la ciudad por motivos de seguridad".

En cuanto a la licitación del servicio, Sagardoy ha enviado "un mensaje de tranquilidad, confianza y transparencia". "Se va a realizar desde el Ayuntamiento, de común acuerdo con la Mancomunidad por una razón de seguridad jurídica. Esto no significa que se modifique el modelo comarcal, al contrario, permite avanzar frente a bloqueos administrativos y permite sobre todo garantizar que el proyecto avance con todas las salvaguardas legales", ha explicado.

(Seguirá ampliación)