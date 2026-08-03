Alcanzado un preacuerdo para el primer convenio de grupo de Elaborados Naturales con una subida salarial del 26%

PAMPLONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha "liderado" la negociación del primer convenio de grupo de Elaborados Naturales tras "varios meses de reuniones y negociación" y ha alcanzado un preacuerdo que, entre otras cuestiones, incluye una subida salarial del 26%.

El preacuerdo, que deberá ser sometido a votación para autorizar su firma, también contiene "importantes mejoras" en las condiciones laborales de las personas trabajadoras, según han destacado desde UGT en un comunicado.

El preacuerdo afecta a las plantillas de los tres centros productivos de la empresa: Corella, con alrededor de 250 trabajadores; Funes, con unas 800 personas y una previsión de incorporación de otras 400; y Aguilar, en La Rioja, con alrededor de 200 trabajadores.

Entre las principales mejoras destaca el incremento salarial del 8% en 2026 y del 6% en cada uno de los años 2027, 2028 y 2029, con cláusula de revisión al IPC. El convenio tendrá una vigencia del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2029.

En materia de jornada, se establece una jornada anual de 1.752 horas de trabajo efectivo para 2026, 2027 y 2028, que se reducirá a 1.744 horas en 2029. Además, los 20 minutos de tiempo de bocadillo y los 7 minutos de pausa adicional de café tendrán la consideración de tiempo efectivo de trabajo.

El preacuerdo incorpora también mejoras en incapacidad temporal, con el complemento hasta el 100% del salario desde el primer día de baja en los supuestos establecidos en el acuerdo, tanto para determinadas contingencias profesionales como para intervenciones quirúrgicas graves y enfermedades graves en contingencias comunes.

En cuanto a licencias y conciliación, se establece que las licencias podrán adelantarse a la noche anterior para las personas que trabajen en turno de noche.

También se mejoran distintos pluses y complementos, entre ellos el de nocturnidad, fijado en 2 euros por hora trabajada entre las 22 y las 6 horas, y se establece una compensación de 7 euros por cambios de turno comunicados con menos de cinco días de antelación.

UGT ha "liderado" la negociación como sindicato mayoritario, con 13 delegados frente a los 11 de CCOO y los 7 de ELA. El sindicato ha valorado "positivamente" el resultado alcanzado y ha destacado que, "además de la subida salarial del 26%, se han conseguido avances en diferentes materias laborales".

Al tratarse del primer convenio de grupo de Elaborados Naturales, este acuerdo "supone un importante avance en las condiciones laborales de las plantillas y un punto de partida para continuar mejorándolas". La firma deberá ser autorizada próximamente mediante votación.