Alertan del aumento de denuncias por estafas vía telefónica y por redes sociales en Navarra

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha advertido este lunes de un importante incremento de denuncias en Navarra por estafas telefónicas o a través de las redes sociales en los meses de julio y agosto.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota, una de las estafas más denunciadas tiene como modus operandi la llamada (vishing) o el envío de un SMS (smishing) para alertar de un problema con alguna operación bancaria sospechosa. Es posible que en dicha llamada o dicho mensaje puedan aparecer el nombre o el logotipo de la entidad bancaria que suplantan, o incluso puede parecer que es el hilo habitual utilizado en otras ocasiones, lo que hace que la persona estafada se confié aún más.

Una vez conseguido ese primer objetivo de hacer creer que realmente es la entidad bancaria la que contacta, se inicia una conversación en la que el estafador trata de hacerse con datos sensibles como claves y contraseñas para poder posteriormente conseguir cantidades de dinero de múltiples formas: disposición en cajeros, compras en internet, transferencias bancarias, etc. En las denuncias recibidas se detecta que las víctimas son personas bastante mayores con un perfil más vulnerable.

La Policía Nacional ha añadido que la segunda estafa que está siendo muy denunciada es la de la falsa inversión. A través de redes sociales, sobre todo utilizando la aplicación Telegram, se ofrecen pequeñas inversiones, donde en un primer momento se llegan a enviar rendimientos para generar confianza a modo de cebo. Posteriormente se anima a invertir cantidades mayores y cuando la víctima quiere recuperar su inversión le exigen nuevos pagos por comisiones o impuestos, no pudiendo recuperar finalmente el dinero invertido.

Ante estos hechos, la Policía Nacional ha aconsejado colgar la llamada y contactar directamente con el banco mediante sus canales oficiales o acudir a una oficina bancaria. Nunca se deben facilitar claves ni transferir dinero para "proteger" una cuenta. Dado que la tipología de las víctimas es muy concreta se aconseja a los familiares más jóvenes incidir con estos mensajes hacia sus mayores, aunque pueda parecer reiterativo y pesado.

En cuanto a las inversiones, la Policía Nacional ha señalado que si se desea invertir se debe de hacer a través de canales conocidos y de prestigio. "Hay que desconfiar de beneficios excesivos o fuera de mercado", ha explicado la Policía Nacional, para afirmar que, "si nos damos cuenta de que hemos sido estafados, no debemos pagar ninguna cantidad aunque nos prometan que con ese último pago se recuperará el dinero, es desgraciadamente continuación de la estafa".