Alfaro anima a la juventud a "desarrollar un pensamiento crítico" para no caer en la "apología de la ignorancia"

La consejera Alfaro con los participantes en el evento Naukas Navarra, 2026 'Más Planeta Next-Gen'. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha animado a la juventud a "desarrollar un pensamiento crítico" para no caer en la "apología de la ignorancia" y avanzar hacia una sociedad "libre de bulos y mentiras".

Alfaro ha realizado este llamamiento en el evento Naukas Navarra, 2026 'Más Planeta Next-Gen', cuyo objetivo es conectar el conocimiento científico con el público juvenil a través de un formato dinámico y accesible.

La jornada, organizada por el Instituto Navarro de la Juventud (INJ) y la asociación Más Planeta, reúne a lo largo de este sábado a personas divulgadoras, investigadoras y científicas para abordar temas de actualidad y futuro relacionados con el planeta y nuestra sociedad, como es el caso de la emergencia climática.

Alfaro ha recordado que "el conocimiento es la base de una sociedad que avanza", para referirse a los retos ecosociales y al momento actual. "Nos encontramos en el momento de la historia en el que más accesible tenemos la información y el conocimiento. Sin embargo, los riesgos de la desinformación, la proliferación de los bulos, y el aumento de los discursos negacionistas que distorsionan la realidad son realidades que están ahí y que atacan directamente a la convivencia y al progreso social", ha advertido.

"Contra la desinformación, conocimiento. Contra los bulos, datos. Ante las posturas negacionistas, el conocimiento científico de primera mano es la única forma de conformar un juicio propio bien fundado", ha afirmado la consejera, quien ha animado a la juventud a "seguir ahondando en el conocimiento, en la innovación y en la ciencia, para avanzar hacia una sociedad libre de bulos y mentiras".

LA JORNADA

El evento ha sido conducido por los divulgadores Javier Peláez y Antonio Martínez Ron. La jornada ha comenzado con la investigadora del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Ramón y Cajal, Ujué Fresán, que trabaja en el ámbito de la sostenibilidad alimentaria. Después, Lorena Pérez y Laura Filardo, profesoras de las universidades de la Rioja y Valladolid, respectivamente, se han centrado en la importancia de cómo el lenguaje influye en nuestra forma de entender la movilidad humana.

La mañana ha terminado con el antropólogo Emilio Santiago, una de las voces más destacadas dentro del ecologismo social, y con Ignacio López Goñi, catedrático de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Navarra y director del Museo de Ciencias de la misma.

En el descanso ha tenido lugar un pequeño espacio musical y, como novedad, una charla a cargo de dos estudiantes de Bachillerato de Navarra que han resultado ganadores de la fase Pre-Naukas.

La tarde arranca con Helena González, bióloga cofundadora de Bigvanciencia, un espacio a través del cual acercarse a la ciencia a través de las artes escénicas y el humor. Gaby Jorquera, especialista e investigadora en pobreza, desigualdad y exclusión social, conversará sobre desigualdad climática, mientras que Xabi Barón, educomunicador navarro, experto en sostenibilidad y cofundador de la consultora SIG Coop, y Óscar Alonso, doctor ingeniero industrial y también socio fundador de SIG Coop, harán su propia presentación en pareja.

Tras el descanso se podrá escuchar a Marga Sánchez Romero, arqueóloga y divulgadora, catedrática de Prehistoria de la Universidad de Granada, que trabaja especialmente en la recuperación de la historia de las mujeres. Cerrarán la jornada Iván Rivera, ingeniero de telecomunicaciones, e Isabel Moreno, meteoróloga y divulgadora climática y colaboradora de 'Aquí la Tierra' de TVE.