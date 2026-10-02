Alfaro dice que el Gobierno foral seguirá impulsando medidas en vivienda "independientemente de lo que pase en Madrid"

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo foral va a "seguir desarrollando todas las medidas estructurales que hagan falta a favor de la mayoría social para el acceso a una vivienda asequible, independientemente de lo que suceda en Madrid", en referencia a la votación de este viernes en el Congreso, en la que no se han convalidado los dos decretos de vivienda presentados por el Gobierno de España.

Alfaro ha asegurado que "en Navarra ya disponemos de una prórroga para los inquilinos que se encuentren en zonas de mercado tensionado que animo a ejercer, ya tenemos regulación en materia de alquileres de temporada y de habitaciones, desde hace un año contamos con exenciones fiscales a propietarios que alquilen de forma estable y duradera y hemos impedido que los fondos buitre vuelvan a actuar con las regulaciones normativas de calificación indefinida tanto para alquiler como para compra".

La vicepresidenta ha afirmado que todo esto son "medidas que han decaído en el día de hoy a nivel del Estado pero que aquí ya estamos desarrollando y vamos a seguir desarrollando aún con mas fuerza ejerciendo nuestro autogobierno y nuestras competencias en materia de vivienda".

A juicio de la vicepresidenta, "hoy ha quedado claro que todas las derechas siempre se unen en defensa de los intereses económicos de la minoría, independientemente de con qué bandera se tapen". "Sí que me gustaría preguntar a la señora Ibarrola cómo va a explicar a cientos de familias navarras que UPN ha preferido alinearse con Testa-BlackStone o con Catella antes que con ellas. Tendrá tiempo antes de las elecciones para explicarlo detenidamente", ha afirmado.

Alfaro ha defendido además que "los precios de los alquileres en las Zonas de Mercado Tensionado de los 21 municipios navarros han descendido un 5% en el último año, algo que se obvia sistemáticamente en los informes que se elaboran desde ese entramado de lobbys empresariales y corporativistas".