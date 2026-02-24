Alfaro dice que los precios del alquiler están descendiendo en Zonas de Mercado Tensionado y "no está cayendo la oferta"

Archivo - La consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha realizado una valoración "positiva" de la declaración de Zonas de Mercado Tensionado, porque los precios del alquiler "están descendiendo" y "no está cayendo la oferta".

En una comparecencia parlamentaria solicitada por Contigo-Zurekin, Alfaro ha matizado que "ni siquiera hemos llegado al año de la declaración de Zonas de Mercado Tensionado, que se realizó el 18 de mayo de 2025, y justo hemos superado los 6 meses desde la entrada en vigor de la limitación de los precios del alquiler, que fue el 30 de julio de 2025". "Todas las valoraciones que podamos hacer tienen que tener en cuenta el breve espacio de tiempo que ha transcurrido, y sobre todo cuando nos movemos en una materia como es vivienda", ha apuntado.

Con relación a la evolución de los precios del alquiler, la valoración "no puede ser sino positiva". "El descenso de los precios del alquiler en el cuarto trimestre de 2025 frente al segundo trimestre del mismo año, el último en el que los precios no estuvieron sujetos a ningún tipo de limitación, ha sido del 8,6% de media en los 21 municipios declarados Zonas de Mercado Tensionado", ha explicado.

Según ha destacado, se ha pasado "de un alquiler medio de 849,3 euros en el II trimestre de 2025 a los 775,9 euros en el IV trimestre del pasado año", según los datos del Registro de Contratos de Alquiler. Un registro "obligatorio" y "que a lo largo de 2025 formalizó 4.202 contratos de alquiler, frente a los 4.176 de 2024, es decir, 29 contratos más". "Lo que nos lleva a concluir que la oferta se mantiene, lo que rompe también con el mantra de que 'se desploma la oferta' al que suelen recurrir los intereses privados del sector, a los que no les gusta la regulación del mercado", ha remarcado.

Ha añadido Alfaro que "el 88,5% de los contratos efectuados en 2025 han tenido lugar en las Zonas de Mercado Tensionado y tan solo el 11,5% de los alquileres se han efectuado sobre inmuebles de municipios fuera de las Zonas de Mercado Tensionado".

A su juicio, la regulación del mercado en cuanto a la limitación de los precios del alquiler "está funcionando". "De hecho, es lo único que funciona en el corto plazo materia de vivienda en todos los países en donde se está poniendo en práctica, que son la inmensa mayoría", ha remarcado.

Por otro lado, ha subrayado que "es cierto que ha habido un aumento de los contratos de temporada con relación al año 2024". En concreto, "el 11% de los contratos formalizados durante 2025 han sido de temporada, frente al 5% del 2024". "Desde el Gobierno somos plenamente conscientes de que hay una parte del sector privado y de los propietarios que pretende eludir la ley a través de los contratos ficticios de temporada", ha criticado.

Aunque en Navarra "siempre ha habido contratos de temporada", Alfaro ha afirmado que esta "es una fuga que tenía la ley de vivienda estatal, que se advirtió desde el principio, y que somos perfectos conocedores de que existe". "Pero estamos explorando todas las vías para poder combatir los fraudes de ley en la firma de estos contratos de temporada", ha manifestado.

En definitiva, Alfaro ha subrayado que "la valoración de los pocos meses en los que lleva en vigor" la declaración de Zona de Mercado Tensionado es "positiva" aunque "sin lanzar las campanas al vuelo, porque no hemos hecho más que empezar con el trabajo".

Alfaro también ha hecho referencia a los planes específicos con 20 de los 21 Ayuntamientos de los municipios declarados Zonas de Mercado Tensionado, "independientemente del color político que gobierna en cada uno". "El único Ayuntamiento que parece ser que no ha considerado, por lo menos hasta el momento, una prioridad para su población las políticas públicas de vivienda es el de Barañáin, que no se ha dignado ni siquiera a acudir a las reuniones preparatorias que se han mantenido", ha destacado.

En nombre de Contigo-Zurekin, Daniel López ha afirmado que "han pasado ya más de seis meses desde la aprobación definitiva de las medidas más destacadas" y el departamento ha presentado una serie de datos que resulta "de lo más esperanzador" en materia de reducción de precios de alquiler. A su juicio, el trabajo que está realizando el departamento "es muy importante" y ha "lamentado profundamente" los discursos de la oposición "quitándole valor por mero politiqueo, cuando la reacción ante cualquier mejora de la situación actual debería ser para celebrar".

Ángel Ansa, de UPN, ha señalado que en los meses previos a la entrada en vigor de esta medida, "quienes pudieron se apresuraron a renegociar al alza sus contratos de alquiler", por lo que se produjo "un récord de contratos firmados" y "con un precio de renta media también de récord". "Y es en ese preciso momento donde el Gobierno hace el corte para que los datos le puedan dar alguna alegría, aunque sea de forma forzada o tramposa", ha criticado. Según Ansa, "el mismo Gobierno que provoca un inflado" de precios en días previos, "aprovecha esa fecha y esa cifra para empezar a contar y poder concluir" que seis meses después "han descendido los precios".

Desde el PSN, Ibai Crespo ha criticado que UPN y "el resto de la bancada de la derecha en bloque", cuando "los hechos no encajan en su relato intentan desacreditar los hechos, relativizarlos o directamente negarlos". "Es un clásico en política, cuando las medidas progresistas funcionan, nunca aceptan la conclusión evidente, que regular sirve. Y aquí hay una conclusión muy clara, que a algunos parece que les escuece: la Zona de Mercado Tensionado no ha traído ese apocalipsis que anunciaban", ha subrayado, aunque ha advertido de que esta medida "no es una varita mágica y no basta por sí sola".

Mikel Zabaleta, de EH Bildu, ha considerado que se trata de "una valoración prematura" ya que "solo han transcurrido seis meses desde la entrada en vigor" de esta medida y "las políticas estructurales necesitan tiempo". Aunque "los datos oficiales" permiten una primera valoración positiva", ha añadido que "por rigor y por prudencia es demasiado pronto para sacar conclusiones estructurales". "Puede haber fluctuaciones y hay que trabajar con perspectiva, tanto cuando los datos son buenos, como cuando son malos, que también pueden serlo más adelante", ha apuntado, tras añadir que "hay datos que también nos preocupan".

Por parte de Geroa Bai, Itxaso Soto ha señalado que "debemos atender estos datos con cautela por el corto periodo" de tiempo que lleva en vigor la medida, aunque "siendo fieles a los datos, podemos decir que los resultados para nuestro grupo son positivos". Entre otras cuestiones, porque "se mantiene la firma de contratos de alquiler y porque vemos que hay una reducción del coste medio de alquiler", que "sorprende que en tan corto periodo de tiempo haya bajado". Soto ha añadido que "no somos autocomplacientes" y ha remarcado que "no hay una única solución" y que esta medida "es una más".

Maribel García Malo, del PPN, ha considerado que la consejera ha valorado, "de manera prematura y metodológicamente algo débil, como muy positiva" la evolución del mercado del alquiler desde la declaración de zona de mercado tensionado. Y que lo ha hecho apoyándose en "algunos datos" del informe anual de Zonas de Mercado Tensionado, que "advierte literalmente" de que es "pronto para sacar conclusiones sobre los efectos a medio y largo plazo". "Cualquier afirmación sobre valoraciones positivas, tendencias, es prematura. Y no lo digo yo, lo dice su informe", ha indicado, tras considerar que "más que motivos para la euforia, tiene que haber una profunda preocupación".