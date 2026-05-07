Alfaro dice que quien se acogió a la prórroga de alquileres con el decreto en vigor "no tiene que preocuparse"

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlamento de Navarra, a 26 de junio de 2025, en Pamplona, Navarra (España) - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha asegurado que los navarros que se acogieron a la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler mientras el Real Decreto Ley 8/2026 estuvo en vigor "no tienen que preocuparse de nada" y "tienen garantizado íntegramente el cumplimiento de este derecho".

Alfaro, que se ha referido a esta cuestión en respuesta a preguntas de EH Bildu y Contigo-Zurekin en el pleno del Parlamento, ha afirmado que la no convalización de este Real Decreto "por la oposición de las derechas" es "una mala noticia porque se trataba de una herramienta de protección de un mercado ya de por si tensionado". "Tendrán que ser las derechas, muy patrióticas ellas, los que expliquen por qué se ponen de espaldas a tres millones de españoles y 10.000 navarros y apuestan por fondos de inversión".

Begoña Alfaro ha destacado que "hay un principio universal que se aplica en derecho que es la imposibilidad de legislar con carácter retroactivo". Por lo tanto, ha afirmado que quien se haya acogido a la prórroga de los contratos de alquiler mientras esta medida estuvo en vigor "lo han hecho acogiéndose a la legalidad vigente y, por tanto, goza del derecho". "No tiene que preocuparse de nada" pese a que "las derechas intentan sembrar la inseguridad jurídica comprando el mensaje de la patronal inmobiliaria", ha criticado.

La consejero ha resaltado que "no me lo estoy inventando yo" y ha recordado que "ya se vivió con un Real Decreto que se aprobó en 2018, que alargaba el plazo de duración de los contratos de 3 a 5 años y las personas que se acogieron, hasta que un congreso con una mayoría de derechas lo tumbó, sus contratos finalmente tuvieron una duración de 5 años".

Alfaro ha explicado que en su Departamento "no disponemos de datos" de las personas afectadas por la no convalidación de la prórroga de alquileres ya que se trata de un trámite "que no tiene que pasar por nuestros registros oficiales". No obstante, ha señalado que alrededor de 10.000 personas podían beneficiarse de esta medida y ha asegurado que "muchos inquilinos han ejercitado este derecho", basándose en respuestas a las misivas que mandó el Ejecutivo foral a personas que podían pedir esta prórroga y las 800 atenciones realizadas en el servicio de mediación sobre esta cuestión.

La consejera ha resaltado, además, que el decaimiento de la prórroga de alquileres tendrá un efecto más reducido en Navarra ya que el 80% de contratos de alquiler afectado se encuentran en lugares declarados zonas tensionadas. "Con lo cual el incremento del alquiler en nuestra comunidad no se va a aplicar porque tenemos los precios topados", ha dicho.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta ha destacado que las 10.000 cartas enviadas por el Gobierno de Navarra a inquilinos demuestra que esta "no es una cuestión residual y que le decisión de ciertas fuerzas de la derechas no es una decisión neutra". "Miles de familias navarras van a tener que destinar más dinero para pagar su vivienda", lo que va a suponer "un traspaso de rentas de la clase trabajadora a las clases que están especulando con la vivienda", ha criticado.

Un modelo que "defienden las derechas" que "han decidido situarse al lado de los empresarios y rentista en vez de la mayoría de los navarros". Zabaleta ha acusado a UPN de estar "instalado en la sobreactuación" y ha remarcado que el autogobierno "es utilizar las herramientas propias para mejorar la vida de la gente, y ustedes lo utilizan como una herramienta de confrontación". "Deberían ser Unión de Promotoras de Navarra", ha espetado.

Por su parte, Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha reprochado que "oímos a algunos llenarse la boca de lo preocupados que están con la vivienda pero cuando tienen una oportunidad para corregir esta situación votan en contra". Ha celebrado que "los derechos de los inquilinos están garantizados".

Ha destacado que "seguiremos adoptando medidas para corregir esta situación y lo haremos todas las veces que haga falta". En este sentido, ha anunciado que su coalición va a registrar una proposición de ley foral para regular el alquiler de habitaciones y la "fuga fraudulentas de la vivienda con fines especulativos".

Sobre esta cuestión, Begoña Alfaro ha destacado, en su réplica, que son dos cuestiones que hay que "abordar con urgencia". Ha dicho que el alquiler de habitaciones es un tema "especialmente sangrante" y ha asegurado que "a día de hoy hay empresas y particulares que recurren a este recurso para aumentar su beneficio". "Es decir, como una vivienda completa tiene una limitación de precios y está sujeta a una normativa, lo que hacen es fragmentar las viviendas para conseguir beneficios por encima", ha explicado. En cuanto a los contratos de temporada, ha dicho que representan el "10% de nuestros contratos de alquiler".