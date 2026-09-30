Alfaro hace una valoración "positiva" de los decretos de vivienda y espera que se convaliden el viernes en el Congreso

Archivo - La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha realizado este miércoles una primera valoración "positiva" de los reales decretos ley en materia de vivienda aprobados por el Ejecutivo central y ha esperado que el viernes sean convalidados en el Congreso de los Diputados.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Alfaro, que se ha mostrado "prudente" en un primer análisis, ha señalado que su valoración "no puede ser sino positiva por lo que suponen de protección en materia de alquiler para las personas más vulnerables y porque ponen encima de la mesa cuestiones y elementos que hasta ahora no se habían puesto en ningún momento de relieve en la normativa estatal".

A su juicio, deberían convalidarse este viernes ambos decretos, "que me gustaría que no fuesen medidas temporales y que fuesen medidas de carácter más estructural". En cualquier caso, ha dicho que "es un punto de partida muy potente y que desdeñar el contenido de estos decretos me parece que solo se puede hacer desde una proposición irresponsable de privilegio". "Yo espero que el viernes todas las formaciones políticas sean responsables, convaliden estos decretos y sea un punto de partida para construir un marco estructural que permita que ninguna familia se quede en la calle", ha añadido.

La consejera ha indicado que "el camino por el que opta el Estado es el camino por el que ya ha optado Navarra hace muchísimo tiempo". "Muchas de las medidas anunciadas vienen a reforzar medidas que ya hemos implantado en nuestra Comunidad", ha insistido, para agregar que "aquí las cosas se han hecho desde la convicción política de que había que regular un mercado que estaba absolutamente desbocado y no actuando a raíz de un caso dramático, como ha sido el caso de Mari Carmen". "Bienvenido sea en cualquier caso lo aprobado ayer, pero las medidas que lleva tomando Navarra en los últimos años no se han hecho a golpe de telediario, sino desde la más absoluta y profunda convicción", ha afirmado.

Ha esperado Alfaro que el viernes los grupos políticos en el Congreso "estén a la altura de las circunstancias y se convaliden estos textos en el Congreso". Se ha dirigido en concreto al diputado de UPN para preguntarle "con quién se va a alinear, si con los intereses económicos de fondos como Testa Blackstone o Catella o con las cientos de familias navarras que viven en la total incertidumbre por el afán especulativo de estos mismos fondos". "Estaría bien saber si UPN está con el navarrismo folclórico o con el navarrismo de los derechos sociales que desde luego nosotras y nosotros sí que defendemos", ha expuesto.

Begoña Alfaro ha comentado que tienen que analizar qué dice el texto sobre los fondos de inversión y ha señalado, a este respecto, que "en Navarra ya no van a actuar a futuro; les hemos cortado el negocio especulativo como se tiene que cortar, que es legislando". "La declaración de vivienda protegida indefinida, tanto en compraventa como en alquiler, hace que para ellos Navarra ya no sea un territorio amable sino que sea un territorio del que huir", ha manifestado, para indicar que "nosotras estaremos encantadas de que se vayan porque bastante daño han hecho ya, pero lo pueden seguir haciendo y todavía en parte lo están haciendo por la herencia recibida".

Ha señalado, en este sentido, que "ahí tenemos la situación de cientos de familias que habitan en viviendas ya desclasificadas, que están en manos de Testa Blackstone y en manos de Catella y este Gobierno es consciente de la magnitud de este problema, por eso estamos negociando con esos fondos para encontrar una solución".

La consejera ha expuesto que este año han aumentado la partida de tanteo y retracto hasta los 22 millones de euros y "parte del superávit que se está negociando en estos momentos irá destinado a intentar solucionar este problema heredado, aunque no puedo dar más detalles en estos momentos por prudencia y por no generar falsas expectativas en un tema tan delicado".

Ha sido tajante al afirmar que "sabemos que estos fondos no van a comprar nada más, porque Navarra no le resulta rentable", "cosa de la que nos alegramos". "Esto es así tras las medidas adoptadas, como fue la declaración de zona de mercado tensionado y como ha sido también el blindaje de por vida de la vivienda protegida de alquiler, porque lo que se construye con recursos públicos tiene que ser público para siempre", ha subrayado.

Según ha dicho, le "repatea" que "tengamos que recomprar con el dinero de todos los navarros y navarras unas viviendas que fueron construidas con el esfuerzo de todas y de todos". "Pero esta es la situación que hemos heredado y la vamos a afrontar sin duda defendiendo las arcas públicas y a los cientos de familias afectadas", ha asegurado.

Por otro lado, la consejera ha celebrado, de los decretos, "la ampliación de las prórrogas y la prohibición de los desahucios a las personas más vulnerables". "Celebramos también que se introduzca en la ley de arrendamientos urbanos el fraude con los contratos de temporada, sobre el que nosotros ya legislamos antes del verano, igual que hicimos con el de habitaciones", ha comentado, para incidir en que "estas medidas no vienen sino a reforzar lo que ya se ha hecho en Navarra y que a nosotras nos dan un mayor soporte jurídico, que siempre es bienvenido".