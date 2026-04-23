Alfaro, "orgullosa" del proceso de regularización: "Aquí no sobra nadie, salvo los profesionales del odio"

Archivo - La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha afirmado que "no sólo soy consciente y me hago responsable" de lo que supondrá el proceso de regularización de migrantes, sino que "estoy orgullosa" de que esta iniciativa se lleve adelante.

Así se ha pronunciado este jueves, durante el pleno parlamentario, en respuesta a una pregunta oral formulada por el grupo Mixto (Vox) sobre si es "consciente y se hace responsable de lo que va a suponer la regularización masiva de inmigrantes propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez".

"Aquí no sobra nadie, salvo los profesionales del odio, los profesionales de la confrontación permanente y los supremacistas que se consideran superiores por haber nacido en determinado lugar", ha señalado Alfaro.

"Yo soy consciente y me hago plenamente responsable del proceso de regularización, por supuestísimo que sí, un proceso que va a afectar a miles de navarros y de navarras. Pero no sólo soy consciente y me hago responsable, sino que estoy orgullosa de que se lleve adelante una iniciativa en defensa de los derechos civiles reclamada por amplias capas de la sociedad, incluido el sector empresarial en pleno y también la conferencia episcopal", ha añadido, tras citar varias "afirmaciones de respaldo a la iniciativa" por parte de distintos sectores.

Según Alfaro, "este Gobierno no solo apoya y felicita la medida" sino que "está colaborando de forma activa para que este se pueda desarrollar en las mejores condiciones posibles, porque la obligación de cualquier Gobierno" es "velar por los derechos de sus ciudadanos".

Ha remarcado la consejera que "desde que se anunció el proceso de regularización", salvo Vox, "no me he encontrado con nadie en toda la sociedad navarra que se oponga y que considera una mala medida, algunos de ellos desde posiciones economicistas, pero la gran mayoría desde posiciones humanistas y de defensa de los derechos civiles fundamentales". "Nadie menos ustedes", ha criticado.

A su juicio, "solo puede haber un sector que se oponga a este proceso de regularización y son los esclavistas del siglo XXI", a quienes "les resulta más rentable tener trabajadores y trabajadoras explotadas y sin derechos para pagarles menos y no hacer frente a las cotizaciones sociales".

Navarra, ha continuado, "es una tierra de acogida". "Es una tierra decente y a pesar de ustedes va a seguir siendo decente. Y Navarra es una tierra donde no se deja a nadie atrás y, a pesar de ustedes, va a seguir siendo así", ha manifestado, tras añadir que "este Gobierno se va a volcar, a pesar de ustedes, en cuerpo y alma, en que esta medida salga adelante".

Por su parte, el parlamentario del Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez, ha criticado "el colapso de los servicios, como estamos viendo en seguridad, en sanidad, en educación, etc". "Ustedes odian a los navarros, y por eso están haciendo esto", ha señalado, tras añadir que "los socialistas nunca dan una puntada sin hilo" y que "hay que hacer negocio".

"Hoy viene dinero para los sindicatos, ONG, chiringuitos, y con ese supuesto buenismo, como si los demás fuéramos malos. Menudo negocio hacen, saturando, perjudicando a la sociedad navarra", ha indicado. El objetivo de la iniciativa es, a su juicio, "tapar, entretenernos con este asunto", porque "se están ahogando en la carcoma de la corrupción, les corroe".