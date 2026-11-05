Alfaro respalda la convocatoria de huelga por la vivienda y espera que sea un "éxito total"

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha dado este jueves su apoyo a la convocatoria de la huelga general por el derecho a la vivienda el próximo 11 de noviembre y ha deseado que sea "un éxito total y absoluto".

En respuesta a una pregunta de Contigo-Zurekin en el pleno del Parlamento de Navarra, Alfaro se ha felicitado por la convocatoria de esta huelga y ha afirmado que su valoración "no puede ser sino positiva y además de positiva, muy necesaria por la coyuntura grave en la que nos encontramos". "La apoyamos plenamente y es una muestra, además, de madurez democrática de nuestra sociedad. Espero que sea un éxito total y absoluto. Me alegro de que los sindicatos de clase hayan puesto la vivienda en lo más alto de sus prioridades porque se trata de una pelea por un derecho que consideramos absolutamente esencial y que no siempre ha formado parte de lo más alto de la agenda política y social. Por eso no puedo sino alegrarme y felicitarme por esta cuestión", ha indicado.

Alfaro ha afirmado que "no podemos estar sistemáticamente peleando y consiguiendo mejoras salariales o mejoras en las condiciones económicas de los trabajadores y las trabajadoras, y que todo lo conseguido se vaya a pagar unos desorbitados precios de la vivienda, porque entonces lo que eso supondrá será un trasvase directo de los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras a los bolsillos de los rentistas".

La vicepresidenta ha añadido que "la huelga de momento es un derecho constitucional" y ha expuesto que "este Gobierno no puede sino apoyar que se ejerza este derecho constitucional con todas las garantías, y digo de momento porque no podemos dar ningún derecho por sentado".

Begoña Alfaro ha considerado "fundamental la presión social, la presión en la calle, para crear un clima favorable a la aprobación de políticas públicas ambiciosas que consigan paliar la situación en la que se encuentra el acceso a la vivienda para muchas familias". "Es fundamental combinar esos dos aspectos, por un lado presión social y por otro lado gestión pública, para conseguir los cambios estructurales necesarios", ha indicado.

Por su parte, el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha hecho "un llamamiento al conjunto de la mayoría social trabajadora de Navarra para que el próximo día 11 se vacíen los centros de trabajo y llenemos las calles para defender nuestros derechos".

Guzmán ha criticado que, frente a la convocatoria de huelga, "la respuesta de las derechas políticas, comunicativas y patronales no se ha hecho esperar, un ataque directo y furibundo a este derecho colectivo" y ha considerado que ante ello el Gobierno de Navarra "no debe mantenerse de manera impasible" y tiene que colocarse "del lado de la mayoría social trabajadora".