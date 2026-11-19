PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha afirmado que valora "los decretos que aprobó el Gobierno de España" y que "en su día se llevaron al Congreso". "Considero muy positivo que el Estado, una vez más, dentro de sus competencias, nos dé un mayor refuerzo jurídico a las medidas que ya hemos aprobado en Navarra y, en definitiva, a las comunidades autónomas que creemos que la vivienda es un derecho y que estamos haciendo lo posible por garantizarlo", ha manifestado.

En respuesta a una pregunta oral formulada por Contigo-Zurekin en el pleno parlamentario de este jueves, ha señalado que "todos los aspectos relacionados con los desahucios, que sí son competencia estatal, son bienvenidos, así como el refuerzo de medidas que ya hemos tomado en Navarra, como la regulación de los contratos de temporada, la regulación de habitaciones o poner coto a los fondos de inversión, que aquí lo estamos consiguiendo a través de la legislación aprobada por la mayoría de este Parlamento".

"Me hubiese gustado también que hubiese salido adelante en la Diputación Permanente el decreto que contemplaba una mayor estabilidad, la estabilidad definitiva, para los inquilinos e inquilinas, pero no pudo ser", ha añadido.

A su juicio, "si el entramado de las derechas con los ultras llega al poder en el Gobierno de España, nos tocará hacer una defensa férrea y a ultranza del autogobierno, de nuestras competencias exclusivas para defender los derechos en materia de vivienda". "Este Gobierno defenderá el autogobierno con uñas y dientes, el autogobierno entendido como escudo social para todas las familias y todo esto frente a los que quieren, y lo han dicho con claridad, acabar con Navarra", ha remarcado. En este sentido, ha subrayado que "las medidas que hemos adoptado en estos últimos tiempos han venido para quedarse, y no sólo eso, sino que todavía quedan muchos pasos por dar y los daremos".

Alfaro también ha querido felicitar a los convocantes de la huelga general del pasado día 11 por "el indudable éxito en sus justas reclamaciones y reivindicaciones en materia de vivienda, aunque la derecha en bloque trata de deslegitimarla, día sí o día también". "El resultado en Navarra fue un éxito rotundo y una extraordinaria muestra de civismo, de responsabilidad y de reivindicación", ha dicho.

Según ha remarcado, el resto de comunidades "podían haber hecho como ha hecho Navarra" en materia de vivienda, con "la declaración de zona de mercado tensionado y esa reducción del 5% en los precios del alquiler en nuestra comunidad". Pero "los gobernados por el Partido Popular y los ultras no lo han querido hacer porque prefieren engordar las cuentas de especuladores".

Muestra de ello, ha dicho, es el recurso de inconstitucionalidad que formuló el Partido Popular, "una ley que protege y va a seguir protegiendo a más de 2.200 familias en nuestra comunidad y en la que además el Consejo de Navarra nos ha dado la razón de forma unánime, diciendo que la tan cacareada seguridad jurídica es sólo un eufemismo de la derecha para proteger a los fondos de inversión y ha concluido que todo se aprobó y se tramitó con el mayor rigor jurídico".

Por su parte, el parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha señalado que el "llamado decreto Mari Carmen" que sí fue aprobado en el Congreso recoge medidas "necesarias ante la situación que estamos viviendo" y que "toman la senda de la solución", pero que llega "tarde" porque "durante estos cuatro años se podía haber hecho mucho más".

"Las competencias sobre vivienda están en las comunidades autónomas, pero ante la inacción de estas, gobernadas en su mayoría por el Partido Popular, se podían haber adoptado estas y otras medidas mucho antes para aliviar la presión de muchísimas familias", ha dicho. "Para sorpresa de nadie, los que se han opuesto a este decreto han sido los de siempre, y los que defienden que siga habiendo esta desigualdad", ha remarcado.