Alfaro valora "muy positivamente" el respaldo del Consejo de Navarra a la ley del blindaje de la VPO

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha valorado este martes de forma "muy positiva el contundente dictamen del Consejo de Navarra", que por unanimidad "avala la modificación de la ley foral de derecho a la vivienda en la que se blindan las viviendas protegidas de alquiler de manera permanente e indefinida".

A juicio de Alfaro, "el dictamen respalda de forma clara lo que hemos defendido desde el principio con esta medida, que estaba sustentada en el rigor y en la seguridad jurídica, a pesar de que toda la campaña de la derecha contra este avance de derechos se basaba, precisamente, en poner en duda el rigor jurídico con afirmaciones que han sido desmontadas una por una por el Consejo de Navarra".

La vicepresidenta del Gobierno de Navarra ha realizado especial hincapié en las valoraciones positivas del dictamen "en donde al margen de concluir la adecuación de la norma al marco jurídico, pone en valor el mantenimiento del parque de vivienda protegida en nuestra Comunidad, el interés general y el refuerzo de la función social de la vivienda citando, además, el artículo 47 de la Constitución en donde se habla de la función social de la vivienda".

Por último, Begoña Alfaro ha pedido al Partido Popular "y por extensión a las tres derechas que van unidas a la próxima contienda electoral" que retire el recurso interpuesto contra esta norma ante el Tribunal Constitucional "y se ponga de una vez por todas al lado de las familias más vulnerables y abandone la defensa numantina de fondos como Blackstone, que mantienen en vilo a cientos de familias navarras". El eufemismo de la seguridad jurídica ya no les vale", ha concluido.