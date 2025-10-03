Alrededor de 50 personas participarán este sábado en una jornada de voluntariado ambiental en el río Elorz

PAMPLONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha organizado para este sábado 4 de octubre una jornada de voluntariado ambiental en el río Elorz. La acción de se desarrollará entre las 10.30 a 13.30 horas en la margen izquierda del río. 45 personas voluntarias de todas las edades se encontrarán en la pasarela situada bajo el ascensor urbano del barrio de Etxabakoitz (junto al grupo Urdánoz), desde comenzará la jornada. Allí se organizará al voluntariado por equipos para recoger residuos.

La excusa de la jornada es la recogida de basura, una operación que además contribuirá a mejorar el estado del cauce, pero el objetivo final es la sensibilización ciudadana: permitir a quienes participan el adquirir conocimientos sobre la flora y la fauna de los cauces y sus orillas, y la contribución de los ríos al medioambiente de la mano de especialistas, ha informado el Consistorio.

Esta propuesta del Ayuntamiento de Pamplona está dentro del proyecto RUNA 2025, financiado con fondos europeos Next Generation EU, y cierra el ciclo de voluntariado en los tres ríos del término municipal ya que tienen dos precedentes: las jornadas voluntarias de limpieza en el Arga en 2023 y en el Sadar en 2024.

Entre las acciones ejecutadas con base en el proyecto RUNA se encuentran no solo estas actuaciones de limpieza de residuos, sino también las de control y erradicación de flora invasora, el trabajo en favor de calidad de agua de los ríos o las de renaturalización de patios escolares. RUNA 2025 ha obtenido 2,7 millones de euros en la convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.