Alsasua acogerá el 20 de septiembre la V Marcha popular del Alzheimer de Clínica Josefina Arregui

Cartel de la V Marcha popular del Alzheimer de Clínica Josefina Arregui. - CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI

PAMPLONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Clínica Josefina Arregui celebrará la V edición de la Marcha popular del Alzheimer el próximo 20 de septiembre, en el marco de las actividades organizadas con motivo del Día Internacional del Alzheimer, que se conmemora el 21 de septiembre.

Durante la marcha, en la plaza Iortia de Alsasua, se desarrollarán una serie de actividades gratuitas, dirigidas tanto al público infantil como a personas mayores que no participen en el recorrido, convirtiéndose también, además de deportiva, en una jornada lúdico festiva en torno al Alzheimer.

La marcha contará con dos recorridos de baja dificultad: uno de aproximadamente 4 kilómetros y otro de unos 8 kilómetros. Ambas modalidades partirán a las 10.00 horas desde la Clínica Josefina Arregui. Los recorridos comparten un tramo inicial, dividiéndose posteriormente quienes opten por completar los 8 kilómetros.

La apertura de la marcha correrá a cargo del colectivo de personas usuarias y pacientes de la Clínica Josefina Arregui, así como de personas mayores de 65 años que quieran participar en la iniciativa. Este grupo será el encargado de realizar los primeros metros del recorrido, dando inicio a la marcha. La primera parte del recorrido por el pueblo estará acompañada por una charanga.

La llegada será en la Plaza Iortia, donde se ofrecerá un almuerzo con caldo, chistorra y queso. La jornada estará acompañada de actuaciones de música y danza, a cargo de Etorkizuna Dantza Taldea y alumnas de Irantzu González Dantza Eskola, que mostrarán danza contemporánea.

El precio de las inscripciones para cualquiera de las modalidades será de 10 euros, incluyendo camiseta y dorsal. Para las personas menores de 16 años la inscripción será gratuita, no incluyendo la camiseta, la cual podrá adquirirse si se desea colaborar, a un precio de 10 euros. Existe también la posibilidad de participar a través de la donación del DORSAL 0, el cual permite colaborar sin participar físicamente.

Todas las personas interesadas en participar en la V Marcha Popular del Alzheimer de Clínica Josefina Arregui pueden inscribirse hasta el 19 de septiembre de forma online a través de la web y de forma presencial en la Clínica Josefina Arregui en sus sedes de Alsasua, Pamplona y Vitoria. A partir de esa fecha, las personas interesadas podrán inscribirse el mismo día de la Marcha de forma presencial, a partir de las 9.00 horas, en el punto de salida.

La recogida de dorsales y camisetas se podrá realizar el día de la marcha a partir de las 9.00 horas en la campa de la Clínica. Las personas participantes recibirán, además de la camiseta, un lote de productos cortesía de Lacturale, Alzola, Frutas Radvi y Eroski. Y entrarán en el sorteo de varios lotes y regalos donados por los patrocinadores.

ACTIVIDADES

El público infantil podrá entretenerse con hinchables y el traje y las gafas de realidad virtual del proyecto intergeneracional 'Compartiendo tecnología y experiencias', que recibió el premio Intergeneracional de los Premios Tomás Belzunegui.

A través de la utilización del "traje" simulador de edad avanzada y las gafas de realidad virtual, el público más joven podrá experimentar las limitaciones sensoriales y físicas asociadas al envejecimiento.

Durante la jornada se realizará una sesión de ejercicio físico abierta a todas las personas mayores que quieran participar. La actividad estará dirigida por el personal de la Clínica Josefina Arregui y tiene como objetivo mejorar la autonomía y prevenir la dependencia.

Las actividades tendrán lugar en la Plaza Iortia de Alsasua, dando comienzo a las 10.30 y finalizando a las 13.00 horas. Todas las actividades se concentrarán en la plaza, donde se ambientará la jornada con música.

Como novedad este año, la jornada contará también con la participación de la Comparsa de Gigantes de Etxarri-Aranatz y de los Momotxorros de Alsasua, que ofrecerán diferentes espectáculos en la Plaza Iortia. También participará Arbizuko Dantza Taldea, con una actuación de danzas.

Asimismo, durante la jornada se realizará un acto de reconocimiento a la figura de Felipe Lecea, fundador de la Fundación Felipe Lecea e impulsor de la Clínica Josefina Arregui, en el marco de la propuesta del Ayuntamiento de Alsasua para dar su nombre a la explanada del Centro Cultural Iortia.