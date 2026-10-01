Alumnado de 225 colegios e institutos públicos navarros participan en los programas de refuerzo de competencia lectora

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de los ciclos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria escolarizados en un total de 225 centros públicos de Navarra participan en este curso académico 2026/2027 en los planes de refuerzo de la competencia lectora puestos en marcha por el departamento de Educación del Gobierno foral hace ahora tres años. Asimismo, un total de 15.087 estudiantes de Primaria y Secundaria de centros públicos van a implementar este curso el plan de mejora de la competencia matemática.

El Plan de refuerzo de la competencia lectora se implementará en este curso 2026/2027 en todos los centros públicos de educación Secundaria de la Comunidad foral: 58 centros con un total de 74 personas coordinadoras (uno por modelo lingüístico con liberación horaria semanal).

Ya en el curso pasado el plan alcanzó a todos los IES-IESO, más los 10 colegios de Educación Infantil y Primaria que tienen 1º y 2º de ESO, focalizándolo en estos dos primeros cursos de Secundaria. De esta forma, el Plan de refuerzo de la competencia lectora en Secundaria llegó el pasado curso a 9.925 alumnos de 1º y 2º de ESO (7.146 en los modelos A/G y 2.779 en el modelo D) con 392 nuevos docentes participantes en la formación (268 en los modelos A/G y 124 en el modelo D). En el curso 2024/2025 fueron 9.190 los estudiantes de 3º y 4º de ESO quienes recibieron los planes de refuerzo con 474 docentes participantes en la formación.

El programa fue implantado, a iniciativa del departamento de Educación, en el curso 2024-2025 entre el alumnado de 3º y 4º de ESO de 49 centros, tras conocer los resultados del informe PISA 2022. El departamento implementó posteriormente un plan de trabajo de la competencia lectora en las etapas de Educación Infantil y Primaria fruto de los planes de Cooperación Territorial del Ministerio de Educación.

Este curso se mantiene el plan de refuerzo para toda la ESO. Se trata de un plan que nació como plan de formación al profesorado para ayudar al alumnado a mejorar su competencia lectora. En el curso 25/26, ha informado el Gobierno foral, se avanzó en la extensión y sistematización de las prácticas en los centros. Actualmente hay un equipo de 8 personas asesoras con liberación de media jornada: son docentes de lengua castellana o lengua vasca y literatura, encargadas de impartir la formación y ejercen como asesoras de centro. En este curso 26/27 se avanza incluyendo visitas presenciales a los institutos.

Al contrario que en el Plan de Competencia Matemática, se determinó que el carácter instrumental de la lectura obligaba a acudir a todos los centros públicos de Educación Primaria. Todo lo relativo al trabajo de la comprensión lectora queda ahora plasmado en planes lectores que deben tener reflejo en la programación del aula. Hay un equipo de 4 personas asesoras a tiempo completo y una persona coordinadora por escuela y por modelo lingüístico con liberación horaria: en total hay 191 personas coordinadoras para 167 centros. Si el pasado curso se centró principalmente el 2º ciclo de etapa de Infantil, de forma que se benefició indirectamente a 9.885 niños de esa etapa, en este curso se abarcará toda la etapa de Primaria y se afianzará el trabajo en Infantil.

COMPETENCIA MATEMÁTICA

En relación con el Plan de Competencia Matemática, ha indicado el Ejecutivo, el objetivo ha sido alcanzar al menos al 15% de los centros con menor rendimiento en esta materia en sus evaluaciones diagnósticas, siguiendo la recomendación nacional al respecto. Tras el análisis/estudio realizado en abril-mayo de 2025 sobre los resultados obtenidos en dichas evaluaciones en los tres últimos años, y sin olvidar el índice socioeconómico (ISEC), se obtuvo un listado de 42 centros de Primaria y 23 de ESO en los que incidir con el plan, incluyendo la escuela rural, sobre todo en Primaria. En este tiempo se han elaborado los planes de centro para analizar la situación concreta de cada uno y diseñar objetivos y acciones específicas a cuatro años vista.

Se ha formado a 18 personas coordinadoras en centros de Primaria y a 12 en ESO y se han establecido un total de 344 horas de liberación para atender el programa. En Primaria en este curso 2026/2027 un total de 5.824 alumnos y alumnas de todos los modelos lingüísticos van a participar en el programa, siendo 9.263 las y los estudiantes que lo harán en Educación Secundaria. Esto supone la extensión al segundo ciclo de Primaria del programa, tras haber sido aplicado en el primer ciclo el pasado curso. Lo mismo ocurre en ESO. En el presente curso se harán en Primaria más modelajes dentro del aula por parte de las y los asesores y coordinadores.

Dentro del plan de actuaciones desarrollado desde la puesta en marcha del Plan de Competencia Matemática, destaca en educación Primaria la formación de personas asesoras y coordinadoras, los diagnósticos cuantitativos y cualitativos de centro, las visitas de asesoría, y la creación de maletas matemáticas prestables con recursos manipulativos para llevar al aula. Partiendo del diagnóstico de cada centro, se desarrollaron planes de mejora de la competencia matemática a 4 años, además de crearse píldoras formativas con personas ponentes internas y externas y otros materiales con personas formadoras de la Federación española de Sociedades de profesores de matemáticas (FESMP) y universidades.

En el caso de educación Primaria, se hizo con el CREAMAT, el centro de referencia del departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, que posee una herramienta web diseñada para asistir la evaluación experta de la creatividad matemática en niños de 5 a 7 años.

En Secundaria, además de trabajar en profundidad el currículum y LOE/LOMLOE, atendiendo a la necesidad del profesorado de una mejor comprensión del trabajo y evaluación competencial, se realizaron diagnósticos de centro y se implementaron en el aula los procesos teóricos, con un impulso a la investigación mediante la implementación en el aula de ejercicios competenciales de sentidos estocásticos (capacidad de razonar, interpretar datos y tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, riesgo o azar) y geométricos, píldoras formativas individuales, adaptación de pruebas externas a un formato digital para su aplicación en el aula, etc.

Dentro del proceso de formación, el 12 de junio de 2026 tuvo lugar una sesión de intercambio entre Juan Cruz Ripoll y las personas asesoras del Plan de Lectura, tanto de la etapa de secundaria como de Primaria. Este experto de la Universidad de Navarra y docente de un centro escolar navarro es uno de los mayores exponentes del ámbito de la competencia lectora en España. Es autor del marco de competencia lectora que ha publicado el Ministerio de Educación y responsable de la mayor parte de los materiales que se han publicado por el Ministerio en el marco de los Programas de Cooperación Territorial. La sesión tuvo como objetivo plantear dudas concretas relativas a las estrategias de lectura en el área matemática, los problemas de decodificación en la etapa de secundaria y otras cuestiones planteadas por la etapa de Infantil y Primaria.