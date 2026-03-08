El alumnado del Campus de Salud de la UPNA se formará en emergencias con una ambulancia real y otra simulada

El interior de la ambulancia simulada, ubicada en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPNA. - UPNA

PAMPLONA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de las titulaciones en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) podrá formarse en emergencias gracias a la incorporación de una ambulancia real de segunda mano y el interior de una ambulancia real. Este último material ha sido donado por Bomberos de Navarra y acondicionado por la empresa navarra Break Camper en unos módulos desmontables que permiten recrear el interior de este vehículo sanitario en cualquier espacio docente de la Facultad.

Ambos conjuntos docentes están equipados con camilla con su bancada, monitor desfibrilador, material de inmovilización, material de oxigenoterapia, mochilas de intervención (lo que permitirá simular la atención inicial al paciente crítico) y material de soporte vital avanzado. Además, permitirán al alumnado ejercitarse en el manejo de patología tiempo dependiente en un espacio reducido o en la coordinación entre profesionales, entre otras situaciones. Todo ello ofrecerá al alumnado la posibilidad de "trabajar en un entorno real de intervención extrahospitalaria", destacan desde la UPNA.

Los dos recursos estarán disponibles para el alumnado de las distintas titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud. En concreto, los estudiantes del Grado en Medicina los utilizarán en el marco de las asignaturas de Medicina Integrada de todos los cursos, Medicina Familiar y Comunitaria de 4º curso, o la Medicina de Urgencias y Emergencias de 6º curso. También serán utilizados por los estudiantes del Grado en Enfermería en las asignaturas de Enfermería del Adulto y el Anciano, Prácticum y asignaturas optativas (estudiantes de 2º, 3º y 4º).

FORMACIÓN EN UN ENTORNO "EXIGENTE Y COMPLEJO"

Los equipos se usarán también para la formación interprofesional, en sesiones prácticas en las que estudiantes de Medicina y Enfermería trabajarán conjuntamente. "Este tipo de formación, que sitúa a futuras y futuros profesionales de distintas disciplinas ante escenarios clínicos compartidos, resulta especialmente relevante en el ámbito de las urgencias y emergencias, donde la coordinación interprofesional es determinante para la seguridad del paciente", indica el profesorado de los grados mencionados. Por otro lado, estudiantes del resto de grados de la Facultad podrán utilizar estos equipamientos para familiarizarse con entornos en la atención extrahospitalaria.

David Navarro González, profesor asociado responsable de la asignatura de Urgencias y Emergencias del Grado en Medicina y médico de urgencias extrahospitalarias, precisa que "la atención de urgencias es uno de los entornos más exigentes y complejos a los que se va a enfrentar un profesional sanitario. Que nuestro alumnado pueda equivocarse, corregirse y aprender aquí, antes de hacerlo con un paciente real, es exactamente para lo que sirve la simulación. Con estos recursos, la UPNA da un paso muy importante para que nuestras egresadas y egresados lleguen al ejercicio profesional con una preparación práctica que es difícil ofrecer de otra manera".

Las nuevas dotaciones se incorporarán al equipo del Centro de Simulación de la UPNA, cuya gestión se realiza desde la Unidad de Educación en Ciencias de la Salud (UECS), ya que uno de sus ejes de actuación es la promoción y apoyo de la implementación de la simulación clínica. La profesora Paula Escalada Hernández, adjunta a la UECS, ocupa la responsabilidad de la gestión del centro y del Plan de Simulación de la Facultad de Ciencias de la Salud, junto con la profesora Cristina Rodríguez Díez, también adjunta a la UECS. A ellas se suma un equipo de personal técnico especialista en simulación compuesto por Leire Urtasun, David Valencia y Merche Murillo. El ala nueva del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud prevé acoger este centro en la cuarta planta del edificio.