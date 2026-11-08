Álvarez de Toledo (PP) pide el voto para impulsar una "reconstrucción nacional" y "devolver a España la decencia"

La candidata número dos del PP al Congreso por la Comunidad de Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo. - Diego Radamés - Europa Press

PAMPLONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Popular y número dos al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido el voto para su partido en las elecciones generales del 29 de noviembre para impulsar un proceso de "reconstrucción nacional" y "devolver a España la decencia" frente a un gobierno que ha calificado de "cleptocracia" con un proyecto "exclusivamente de poder personal".

Ha vaticinado que "cuando pase todo esto, en el PSOE, lo que quede de el, van a tener que elegir entre refundación y extinción. Y si existe un brote verde en algún lugar, lo primero que tendrá que hacer" es "romper con los dos flagelos que han destruido el PSOE": los pactos con el "separatismo" y la "promoción del guerracivilismo".

Así lo ha afirmado este domingo en Pamplona, donde ha participado en un coloquio abierto junto con el presidente de la comisión gestora del PP de Navarra y número dos al Congreso por la Comunidad foral con la coalición UPN-PP, Sergio Sayas.

Álvarez de Toledo ha destacado el "vínculo directo" en esta legislatura "entre una cleptocracia y la decadencia de España", con personas que "se hacen con el poder y se dedican a repartirselo al servicio de un proyecto exclusivamente de poder personal". Una "inmoralidad que tiene consecuencias en forma de ruina y de muerte", en referencia al accidente ferroviario de Toledo. En este sentido, ha asegurado que Óscar Puente no ha dimitido "por un ataque de dignidad sino por un ataque de pánico electoral".

La 'popular' ha explicado que el proyecto del PP es "devolver a España la decencia para recuperar la esperanza" y ha apostado por "una revolución de la decencia para recuperar la esperanza, la convivencia" y "poniendo el bienestar del ciudadano por delante".

Ha asegurado que "no hemos tenido un gobierno en sentido estricto", recordando que ha sido "una legislatura entera sin presupuestos". "Hemos tenido un proceso de mutación de una democracia imperfecta hacia una cleptocracia", ha subrayado. Algo que "estalla cuando Ábalos empezó a montar juergas con putas en un Parador público" y que reveló "un sistema de saqueo institucionalizado donde su epicentro era el Ministerio de Transportes" y que ha tenido en ADIF el "núcleo candente de ese latrocinio".

Al respecto, ha censurado que, "al día siguiente" de la dimisión de Puente, se reunió la cúpula de ADIF para "blindar sus bonus millonarios". "ADIF como el botín de los enchufados socialistas", ha resumido, para criticar que "hay que tener un mínimo de empatía para hacer algo así". "Los trenes descarrilan en España porque la cleptocracia cuesta vidas", ha sentenciado.

Ha señalado que la Unión Europea y la UCO "está investigando dónde ha ido el dinero de los españoles y los europeos" y ha manifestado que el PP va a "llegar hasta el final, vamos a proteger a los españoles para que no tengan miedo de subir a un tren y vamos a hacer que los culpable paguen con la cárcel si hace falta".

Álvarez de Toledo ha criticado que Sánchez haya dicho que "no va a ir al funeral por las víctimas de Toledo". "No hace falta ser católico, falta ser decente, y el presidente del Gobierno no es decente", ha criticado. Y ha asegurado que estos años "van a ser recordados como los años de la indecencias con cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos, mafias...".

Así, ha preguntado a los votantes del PSOE: "¿Es decente pactar con un partido que justifica el asesinato de nuestros compatriotas, es decente comprar el poder dando impunidad a quienes dieron un golpe de Estado, es decente cogerte una baja por victimismo de cinco días" y "montar una cloaca para destruir jueces, fiscales y policías?". Y ha afirmado que estas elecciones son "prepolíticas en el sentido de morales".

Álvarez de Toledo ha asegurado que "la estrategia del PSOE ha fracasado; Sánchez ha intentado gobernar alentando el odio" pero "España no está polarizada; hay una minoría que intenta echar del tablero político al resto", pero "somos cada vez más". "Nuestra responsabilidad es la reconstrucción nacional, piedra a piedra, en todos los ámbitos" y "lo vamos a hacer cosiendo las heridas, suturando las divisiones", ha remarcado.

SAYAS PIDE QUE LA "RESPUESTA" DE NAVARRA SEA "CERO ESCAÑOS" AL PSOE

Por su parte, Sergio Sayas ha destacado la "fortaleza" del proyecto del PP en Navarra, "con un liderazgo claro, sin complejos; vamos a ser la voz en Navarra de las clases medias y el azote de María Chivite en el despilfarro de recursos públicos y dando dinero a gente que no quiere dar un palo al agua".

Sayas ha advertido de que España "está viviendo uno de los episodios más oscuros de la época democrática reciente" y ha censurado que el gobierno de Pedro Sánchez "está erosionando la ética y moral más básica" marcada por "incapacidad, negligencia y miseria moral".

"En Navarra lo hemos vivido de manera especial y, lamentablemente, protagonista", ha afirmado, para rechazar que "han utilizado Navarra como laboratorio de la corrupción que han exportado a todo el territorio nacional". Así, ha mencionado las obras de los túneles de Belate o la llegada a la presidencia de María Chivite "con los votos de la infamia de quien lleva terroristas en sus listas".

"Hemos pasado vergüenza cuando hemos visto que Navarra era imagen de la indecencia", ha rechazado Sayas, quien ha destacado que estas elecciones son una oportunidad de "decir al Partido Socialista que la respuesta de Navarra es la que merece el partido de Santos Cerdán, que es sacar cero escaños". Por ello, ha llamado a "plantar cara al PSOE y llenar las urnas para un proyecto de regeneración y reconstrucción de España" llevando a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.

Sergio Sayas ha considerado que la coalición entre UPN y PP es una "buena noticia para Navarra" ante la "situación de emergencia nacional que tiene nuestro país" y "unir fuerzas se convierte en la única alternativa posible". "Todo lo que no sea coger la papeleta de UPN-PP es ayudar a Pedro Sánchez", ha afirmado.