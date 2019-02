Álvarez (UGT) pide derogar de la reforma laboral y la reforma de las pensiones de 2013 antes del fin de la legislatura

Publicado 21/02/2019 13:47:01 CET

Ha rechazado responsabilizar a Podemos de la ruptura del Pacto de Toledo porque "ha habido mucho tiempo antes para llegar a un acuerdo"

El secretario general de UGT, José María Álvarez, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez la derogación de la reforma laboral y la reforma de las pensiones de 2013 implantadas por el Gobierno del PP antes del final de la legislatura.

Así, por un lado, ha recalcado que "esta legislatura no puede acabar sin que desmonten aspectos fundamentales de la reforma laboral, estamos a tiempo y tiene que hacerlo, tienen un compromiso con los trabajadores y los sindicatos".

Ha exigido que "los tres aspectos que tenemos prácticamente cerrados con el Ministerio de Trabajo tienen que publicarse en el Boletín Oficial del Estado". "Necesitamos que la prevalencia de los convenios se apruebe, que el convenio del sector esté por encima del convenio de empresa, que la ultractividad se restaure para que la negociación colectiva no se convierta en un chantaje permanente de las empresas que nos impide negociar los convenios con libertad; y que se restaure el control horario en las empresa, porque es la manera de restaurar la decencia en el trabajo, sobre todo en las empresas de servicios", ha reivindicado.

El secretario general de UGT ha destacado que "o el Gobierno de Sánchez da muestras claras de que efectivamente cumple o la credibilidad va a quedar en entredicho ante los trabajadores". Así, ha reiterado que el Ejecutivo central debe, a través de decretos, "aprobar los temas que tenemos prácticamente cerrados y que desmontan partes muy importantes de la reforma laboral del Gobierno del PP". Al respecto, ha confiado en que la semana que viene "podremos avanzar en reuniones conjuntas al máximo nivel" con el Ejecutivo central.

Por otro lado, ha considerado que "la patronal no puede continuar escondiéndose" y ha recordado que "tiene un acuerdo que firmó con nosotros hace menos de un año que prevé que el 1 de enero de 2020 no haya ningún trabajador de ningún convenio colectivo con un salario por debajo de los 1.000 euros; y eso lo tienen que cumplir".

En este sentido, ha indicado que "cuando veo que se escandalizan por que el Salario Mínimo Interprofesional ha llegado a los 900 euros, pienso que no piensan cumplir en el 2020, porque si no sería razonable pensar que hay un proceso tranquilo de subida de los salarios". Así, ha remarcado que el tema de los salarios unido a la prevención de riesgos laborales o de igualdad "son elementos en los que van a tener que avanzar porque si no la situación sindical se va a ir radicalizando, nuestras posiciones en los convenios se van a ir endureciendo y nuestra posición política también".

Al respecto, ha advertido que, de no darse estos avances, "nos veremos abocados a pedir aumentos del salario mínimo que suplan la falta de capacidad de negociación que tienen los empresarios en las mesas de negociación colectiva".

DEROGACIÓN DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES DEL PP

De la misma manera, Álvarez ha considerado que el Ejecutivo central debería "aprovechar los dos Consejos de Ministros que quedan hasta la disolución de las Cortes" para derogar la reforma de las pensiones de 2013 del Gobierno del PP "más allá que la Comisión del Pacto de Toledo llegue a acuerdos que es complejo y variante".

Una reforma, ha explicado, que "acabó con la revalorización automática e introdujo el factor de sostenibilidad" que supone que "a partir de 2023 vamos a tener una merma de en torno al 40% de nuestra pensión en el año 2050" y que "tiene que desaparecer antes de que volvamos a un proceso de negociación", ha reclamado.

José María Álvarez ha rechazado responsabilizar a Podemos por la ruptura del Pacto de Toledo y ha criticado que "por una cosa que pase en el último segundo, ahora queramos culpar a una fuerza política" cuando "la Comisión del Pacto de Toledo ha estado mucho tiempo parada" y "ha habido mucho tiempo antes para llegar a un acuerdo". Álvarez que se ha mostrado convencido de que Podemos "en ningún caso va a ser impedimento, por lo menos para que sean plasmados nuestros posicionamientos en el Pacto de Toledo" y ha afirmado que "la culpa de lo que ocurre con las pensiones la tiene el PP" que "rompieron el acuerdo firmado con los sindicatos en 2011".

A pesar de la situación actual, Álvarez ha esperado que salga adelante la propuesta del PSOE de alcanzar un acuerdo de mínimos y ha pedido al resto de formaciones parlamentaria que "hagan todo lo posible para que salgan adelante". Asimismo, ha advertido que si se alcanza un acuerdo "sin condiciones de que garanticemos un futuro sin recortes en las pensiones y retrocedamos al año 2011, tampoco lo vamos a firmar".

El dirigente de UGT ha opinado que el Pacto de Toledo tiene que retomar las negociaciones "desde otra perspectiva que es viendo qué es lo que gastamos en pensiones, qué es lo que gasta Europa" y ha recalcado que "las empresas tiene que pagar más a la Seguridad Social". Así, ha recordado que desde 1996 "a las empresas se les rebajaron cuatro puntos la cotización a la Seguridad Social" porque "decían entonces que el Fondo de Reserva tenía demasiado dinero". Así, ha planteado que "ahora que no hay dinero, igual es el momento si lo tenemos que recuperar en parte" ese "dinero, que no era de las empresas sino de las cotizaciones, que es salario diferido de los trabajadores".

En este sentido, ha opinado que "la cuota de los afiliados no tiene por qué pagar los desfases que hay en algunos regimenes especiales de la Seguridad Social" ni "las subvenciones a la contratación". "Todos eso da un montante junto con el destope" que "da para poder hacer una recaudación que dejaría en estos momentos a la Seguridad Social sin déficit", ha aseverado.

Igualmente, ha recalcado que "España gasta menos del 10% del PIB en pagar las pensiones, Alemania casi gasta el 13%, Alemania pasa del 14% e Italia pasa el 15%". "Por lo tanto no tenemos un problema de gasto sino de ingresos y lo que hay que mejorar son los ingresos de la Seguridad Social", ha remarcado.