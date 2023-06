Alzórriz dice que la ausencia de Geroa Bai en la reunión "no es agradable" pero que no condicionará las negociaciones

PAMPLONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que la ausencia de Geroa Bai en la reunión a tres prevista junto con Contigo Navarra para este miércoles "no es agradable", pero ha asegurado que este hecho no condicionará el resto de negociaciones para la conformación del Gobierno y que este viernes votarán al candidato que la coalición presente para la Presidencia del Parlamento foral.

"Que no vengan, a no ser que haya alguna razón física o lo que sea, pues creo que no es agradable, pero evidentemente también cada uno tendrá que explicar por qué no ha venido o su ausencia", ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, al salir de la reunión mantenida únicamente con Contigo Navarra y que ha durado algo menos de una hora.

Según ha subrayado, "desconocemos por qué no ha venido, eso lo tendrán que explicar ellos". "A uno siempre le sorprende. Cuando tiene una reunión y no aparece alguien, pues también hay que esperar a ver la respuesta que dan ellos y ellas. Tampoco sabemos qué ha pasado", ha señalado.

Preguntado sobre si este hecho "condiciona el futuro de la negociación", Alzórriz ha respondido que "para nada, nosotros entendemos que la ciudadanía con sus votos ha mandatado reeditar un gobierno liderado por María Chivite con más fuerza del Partido Socialista, está claro". "A partir de ahí, las negociaciones tienen que ser a tres, como han dicho las líderes de todos los partidos políticos, y creo que es una buena práctica el escucharnos, el avanzar", ha asegurado.

Sin embargo, el socialista ha negado que el PSN reste importancia a esta ausencia. "No restamos importancia. Evidentemente son socios, son unos compañeros de viaje que no solo los hemos tenido en esta legislatura, sino que pretendemos tenerlos también en la próxima legislatura. Son compañeros y compañeras de gobierno", ha subrayado.

Sobre los motivos por los que Geroa Bai habría decidido no acudir a la sesión, Alzórriz ha respondido que "no estoy en la cabeza de cada dirigente político, cada uno es responsable de sus actos y tendrán que decir ellos por qué no han aparecido".

Ha explicado Alzórriz que han convocado una nueva reunión "por supuesto, a tres", el 21 de junio a las 10 horas y que "trasladaremos a Geroa Bai lo que hemos hablado en esta reunión". "Y a partir de ahí, seguir negociando y avanzando", ha subrayado.

En cuanto a la constitución del Parlamento, que tendrá lugar este viernes, Alzórriz ha asegurado que "nosotros cumplimos y votaremos a la persona que Geroa Bai proponga", por lo que el acuerdo alcanzado con la coalición no cambia a pesar de su ausencia a la reunión. "Entendemos que nosotros tendremos, como habíamos hablado, la vicepresidencia primera, y por lo tanto es lo que habíamos acordado", ha dicho.

En respuesta a los medios sobre si había alguna cuestión que Geroa Bai quisiera cerrar con el PSN de modo bilateral antes de empezar las reuniones a tres, Alzórriz ha señalado que "hay diferentes cuestiones que habrá que analizar y que habrá que hablar", pero que "las reuniones a tres no impiden reuniones bilaterales". En este sentido, ha asegurado que tanto Chivite (PSN), como Barkos (Geroa Bai) y como Alfaro (Contigo Navarra) "habían dicho que querían una reunión a tres, y por eso María Chivite ha convocado una reunión a tres".

Respecto a si había "algo pendiente" que pudiera haber motivado la ausencia de Geroa Bai, Alzórriz ha respondido que "pendiente hay todo, porque solo hemos hablado y aprobado la constitución del Parlamento". "Cuestiones bilaterales siempre hay, siempre va a haber y siempre estamos dispuestos a hablarlas y a negociarlas. Como también puede haber cuestiones bilaterales que quiera hablar Contigo- Zurekin con nosotros y que no vamos a tener ningún problema. Pero creo que la sustancia, lo importante, porque todos los votos son necesarios, es que realicemos reuniones a tres porque los 21 votos, sin excepción, son necesarios para ganarle a la derecha", ha remarcado.

Preguntado sobre si puede ser el Ayuntamiento de Pamplona "un motivo de discordia entre los socios", el socialista ha afirmado que "el motivo de discordia dudo mucho que sea el Ayuntamiento de Pamplona, cuando nosotros volvemos a ser generosos y estamos diciendo que queremos iniciar una tercera vía para que no gobierne la derecha y que, incluso aun teniendo más votos y más escaños que Geroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona, somos capaces también de buscar esa tercera vía en Koldo Martínez y poder votarle. Por lo tanto, no creo que eso sea un motivo de discrepancia, la verdad", ha dicho.

ASUNTOS TRATADOS CON CONTIGO NAVARRA

Respecto a los asuntos tratados con Contigo Navarra durante la reunión, Alzórriz ha explicado que "lo que hemos hablado es del cumplimiento del acuerdo para votar favorablemente al presidente o presidenta del Parlamento que proponga Geroa Bai, como habíamos acordado". "Y luego lo que hemos hablado es un poco de hacer una evaluación, un análisis, del acuerdo de legislatura que aprobamos y por el que apostamos en la anterior legislatura, analizarlo, ver qué cuestiones no se han cumplido, ver cuáles se pueden incorporar y por lo tanto seguir en esa senda que iniciamos en el 2019 entre los tres grupos políticos, y por lo tanto eso es lo que vamos a seguir trabajando", ha remarcado.

Según ha subrayado, "para nosotros es prioritario conformar un gobierno progresista en esta comunidad liderado por María Chivite". "Hemos trabajado en eso desde un principio y vamos a seguir trabajando sin ninguna duda, sin descanso, hasta conseguirlo", ha asegurado.

ACUERDOS EN SAN ADRIÁN

En otro orden de cosas, Alzórriz ha afirmado, al ser preguntado por los acuerdos en San Adrián, que "parece que UPN tiene un pacto con PP y con Vox para quitarle la alcaldía al Partido Socialista, que tiene la lista más votada, y por lo tanto, pues es una desgracia para ese pueblo en concreto, pero también para Navarra en su conjunto".

"Cuando entran en escena y también a formar gobiernos formaciones políticas como Vox, que lo que quieren es recortar derechos y libertades de los ciudadanos, cuando quieren destruir en vez de construir, cuando quieren estigmatizar a cierta parte de la población que no piensa como ellos, pues es evidente que es una desgracia para la sociedad navarra en general", ha criticado.

En cuanto a la propuesta que realizó el PSN al PP para repartirse la Alcaldía dos años cada uno, Alzórriz ha señalado que "lo importante era hacer un cordón sanitario para que Vox no entrase en las instituciones, eso es lo que intentó el alcalde actual de San Adrián y es lo que UPN y PP han dicho no, porque han pactado con Vox".

"Un UPN que dice que es defensor del régimen foral y se va a coaligar y a pactar con Vox, que precisamente están atacando el régimen foral. Quiero recordar que Vox fue el único partido que votó en contra de los acuerdos para mejorar el convenio de Navarra", ha apuntado, tras criticar que el PP, "con tal de que no gobierne la izquierda, pacta con quien sea".

"Por lo tanto, no le importa que cuestionen la libertad sexual, no le importa que banalicen con violencia machista, que quieran destruir derechos y libertades con tal de llegar al poder que les permita hacer esas políticas para los suyos y no para el conjunto del país", ha manifestado.