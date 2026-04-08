La AN ordena a Guardia Civil y Policía Nacional investigar la exhibición de imágenes de presos de ETA en la Korrika

PAMPLONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha ordenado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que investigue la exhibición de imágenes de presos de ETA durante la Korrika, tras la denunciada que presentó UPN el pasado 25 de marzo por entender que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

En concreto, según han indicado desde UPN en una nota de prensa, la denuncia reclamaba que los cuerpos de seguridad mencionados identificaran a los portadores de las imágenes del asesino del concejal regionalista Tomás Caballero y el del concejal de UPN y del subteniente del Ejército de Tierra Francisco Casanova.

Estas imágenes, han señalado desde UPN, se exhibieron durante la celebración de la Korrika a su paso por el barrio de la Txantrea de Pamplona, así como por otras localidades navarras.

La resolución del juez se lleva a cabo tras el informe favorable del Ministerio Fiscal. Tras conocer la instrucción del juez, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha reclamado que "se llegue hasta el final ante unos hechos que denigran a las víctimas del terrorismo".

Ibarrola ha pedido que "se haga justicia con las familias de Tomás Caballero y Francisco Casanova, que no solo tienen que sufrir la pérdida de un ser querido a manos de los terroristas, sino que se ven humilladas nuevamente por la exaltación que se lleva a cabo con el consentimiento de los organizadores de la Korrika". "Memoria, justicia, dignidad y verdad para todas las víctimas del terrorismo. Todo mi cariño y mi respeto", ha manifestado.

"Volvemos a exigir a los organizadores una disculpa pública, la adopción de medidas para evitar que este tipo de hechos vuelvan a producirse en el futuro y que las entidades que hayan apoyado económicamente la Korrika pidan la devolución de sus aportaciones", ha concluido.