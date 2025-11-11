ANADI reclama detección precoz, enfermería escolar y un hospital de día para personas con diabetes.

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Navarra de Diabetes (ANADI) ha reivindicado la incorporación de la enfermería escolar en todos los centros educativos, la creación de un hospital de día especializado en diabetes tipo 1 y la implantación de un programa de detección precoz en familiares de personas con diabetes tipo 1 con el objetivo de "avanzar hacia una atención más humana, equitativa y eficaz" para este colectivo.

ANADI ha realizado estas reivindicaciones coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Diabetes y con el lema 'La diabetes y el bienestar'.

La asociación ha explicado que más de 45.000 personas viven con diabetes en Navarra -más de 50.000 si se cuentan los casos no diagnosticados-, de las que 2.850 tienen diabetes tipo 1, lo que implica dependencia de la insulina y una gestión constante de su salud. "La diabetes no solo se trata con insulina, sino también con información, acompañamiento y políticas que pongan a las personas en el centro", ha destacado Juantxo Remón, presidente de ANADI.

En este sentido, ANADI ha demandado la implantación de un programa de detección precoz en familiares de personas con diabetes tipo 1, quienes tienen 15 veces más posibilidades de desarrollar la enfermedad. "Detectar la enfermedad en fases iniciales permite intervenir antes y prevenir complicaciones graves. Navarra, a diferencia de otras comunidades, aún no cuenta con un programa estructura de cribado familiar", ha explicado Remón, quien ha detallado que esta prueba de anticuerpos consistiría en una primera punción en el dedo, seguida de un análisis de sangre confirmatorio.

Asimismo, la asociación ha propuesto crear un Hospital de Día especializado en diabetes tipo 1, un espacio de atención integral que combina educación diabetológica, seguimiento multidisciplinar y apoyo psicológico, mejorando de esta forma la atención y reduciendo complicaciones.

Además, ANADI ha incidido en la incorporación de enfermeras escolares en todos los centros educativos de Navarra, "una figura esencial para garantizar el bienestar, la seguridad y la inclusión del alumnado con diabetes" apoyándole en su gestión de la enfermedad.

Estas demandas se enmarcan dentro de las reivindicaciones de la Federación Española de Diabetes (FEDE), que apuesta por la educación terapéutica, equidad, investigación, apoyo psicológico, detección precoz y enfermería escolar, incidiendo este año en el bienestar laboral de las personas afectadas.

De esta forma, ANADI ha señalado que todavía existen casos de "discriminación laboral" hacia persona con diabetes, especialmente en oposiciones públicas o puestos de responsabilidad, donde la enfermedad sigue considerándose incompatible con ciertas funciones.

"Estas prioridades son las bases de una atención moderna y equitativa. Navarra necesita dar un paso más para situarse entre las comunidades con mejores recursos y programas de apoyo", ha afirmado Humberto Pérez de Leiva, representante de la asociación.

Para sensibilizar sobre la enfermedad y fomentar hábitos de vida saludables, ANADI ha organizado una semana de actos que comenzó el pasado domingo con la participación de personas con diabetes en la Behobia-San Sebastián y continúa este miércoles en el Hospital Reina Sofía de Tudela con una mesa informativa de 10 a 13 horas que ofrecerá controles de glucemia y un test para valorar la posibilidad de desarrollar diabetes en los próximos años.

La jornada central tendrá lugar el viernes a las 17 horas en el Orfeón Pamplonés, con el coloquio 'Más allá de nuestra mirada', moderado por Ana Pinedo Gárriz, psicóloga de ANADI, y con testimonios de personas afectadas y familiares, que continuará con un desfile inclusivo para visibilizar el día a día de esta enfermedad.

A las 19 horas, en el quiosco de la Plaza del Castillo, se leerá el manifiesto del Día Mundial de la Diabetes y se iluminarán de azul varios edificios emblemáticos de la ciudad. La semana de actos se cierra el sábado 15 por la mañana con una carpa informativa en la Plaza del Castillo, que incluye actividades para todas las edades, pruebas de glucemia y un sorteo solidario.