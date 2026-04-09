ANEL y Laboral Kutxa acuerdan una línea de financiación específica para el cooperativismo navarro

Imagen de la firma. - ANEL

PAMPLONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra (ANEL) y Laboral Kutxa han anunciado este jueves la puesta en marcha de una novedosa línea de financiación específica para el cooperativismo navarro avalada por el Fondo Europeo de Inversiones. Dicha propuesta, denominada 'EIF-Economía Social', está dotada con un importe de 121 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2029 y facilitará apoyo a empresas cooperativas y sociedades laborales, así como a otros negocios y actividades empresariales dentro de la Economía Social.

Así se recoge en el convenio de colaboración firmado por el presidente de ANEL y director de Recursos Humanos y Asuntos Legales de Tafalla Iron Foundry S. Coop., Ignacio Ugalde y Maitane Bueno, directora de Zona de Laboral Kutxa. Ambos han estado acompañados en este acto por Laura Rico, responsable del área de Creación de Cooperativas de ANEL, y el director de Empresas en Navarra de Laboral Kutxa, Pello Bayona.

Según Ignacio Ugalde, "con ayudas de este tipo estamos poniendo los recursos necesarios para consolidar el liderazgo que desempeña el tejido empresarial cooperativo como motor y punta de lanza del desarrollo económico de Navarra".

En ese sentido, ha señalado que dicho modelo empresarial cuenta con más de 1.500 cooperativas "presentes en prácticamente todos los sectores de actividad y en el día a día de la ciudadanía de la Comunidad foral". "Contamos con un ecosistema único y diferencial que acompaña, genera alianzas, comparte conocimientos y entiende que la competitividad, el crecimiento y el desarrollo no es una carrera individual, sino es el resultado de un esfuerzo colectivo. Ahora con este acuerdo, esa línea de trabajo se ve reforzada y consolidada", ha dicho.

Por su parte, Maitane Bueno ha resaltado que "gracias a esta colaboración, se demuestra que hay otra forma de responder a las necesidades específicas de las cooperativas y sociedades laborales asentadas en el territorio". A este respecto, ha puesto en valor algunos de los beneficios contemplados en 'EIF-Economía Social' como, por ejemplo, el acceso a financiación en condiciones preferentes para las entidades asociadas a ANEL.

"Impulsar nuevos proyectos de emprendimiento cooperativo en condiciones especialmente ventajosas impulsará, sin duda, el crecimiento, la consolidación y el relevo generacional dentro del modelo de Economía Social", ha señalado.

Además del apartado financiero, el convenio suscrito entre ANEL y Laboral Kutxa responde al principio de 'Intercooperación' entre empresas y entidades de Economía Social. En esta ocasión, vincula a una cooperativa de crédito con la organización representativa de las Cooperativas de Navarra y, por ello, representa uno de los siete 'Principios del Cooperativismo' impulsados a nivel mundial por la Alianza Cooperativa Internacional.

SOBRE ANEL

La Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra (ANEL) se constituyó en 1982 y agrupa a las empresas de Economía Social de la Comunidad foral tanto sociedades laborales como cooperativas. En ese sentido, es una de las familias más importantes de la Economía Social de la Comunidad, un modelo económico que, actualmente, representa el 10,6% del PIB regional y el 12,8% del empleo en Navarra.