Ángeles González-Sinde, Edurne Portela y Marta Sanz, en el ciclo 'Mujeres creadoras'

Los encuentros, hasta completar aforo, tendrán lugar del 26 al 28 de abril

PAMPLONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Mujeres creadoras', organizado por el instituto Navarro para la Igualdad (INAI) y la Fundación IPES, regresa entre el martes 26 y el jueves 28 de abril al formato presencial con sesiones protagonizadas por la cineasta y ex ministra de Cultura Ángeles González-Sinde, la ensayista e historiadora Edurne Portela y la escritora Marta Sanz.

Bajo el título 'Repensar la Cultura; viejos problemas, nuevos desafíos (o viceversa)', plantea un encuentro con mujeres referentes del ámbito creativo, con amplias trayectorias artísticas y un discurso reflexivo y crítico.

Tres figuras indispensables del panorama cultural, con perspectiva feminista, que dialogarán con mujeres del ámbito navarro sobre el estado de la cultura tras los años de pandemia: a qué retos, complicaciones y, tal vez, oportunidades se ve abocada. Todas las sesiones tendrán lugar a las 19 horas en la sala de la calle Calderería 11, de Pamplona, con entrada libre hasta completar aforo.

'Mujeres creadoras' cierra así la trilogía reflexiva que inició hace dos años para ahondar en las repercusiones de la pandemia global sobre diferentes aspectos de la vida comunitaria tales como la salud mental, la educación, o el impacto de esta en la infancia.

DIÁLOGOS DE MUJERES CREADORAS 2022

El martes 26 de abril, Ángeles González-Sinde, directora de cine, guionista, ex presidenta de la Academia de Cine y ex ministra de Cultura conversará sobre 'El sector audiovisual en pandemia: ¿de la crisis a la oportunidad?' con Natalia Ardanaz, doctora en Historia Contemporánea, especialista en cine y género. Debatirán sobre el estado del sector audiovisual, sus debilidades y fortalezas, la importancia de los contenidos audiovisuales durante estos dos años, las consecuencias de esta revalorización social, la adaptación del sector a la crisis, etc.

El miércoles 27 de abril, con el título '¿Le llamamos cultura cuando queremos decir entretenimiento?', Edurne Portela, ensayista, novelista, historiadora, filóloga y ex docente universitaria, dialogará con Andrea Caprarulo, periodista y técnica de proyectos de igualdad, sobre la apreciación o depreciación social de la cultura en los tiempos de pandemia, la demanda de contenidos, la distinción político-filosófica entre cultura y entretenimiento y sus vinculaciones y desacuerdos.

El jueves 28 de abril, la sesión correrá a cargo de Marta Sanz, novelista, poeta, ensayista, docente y colaboradora en medios de comunicación. Bajo el título 'Producir cultura en tiempos de crisis: estímulos y bloqueos', reflexionará con Nerea Madariaga, técnica cultural y experta en gestión cultural feminista, sobre la necesidad de relatos colectivos en las crisis, de qué manera se crea y se articula la creación desde escenarios sociales y cómo afectan a las prácticas artísticas, ha informado el Gobierno foral.