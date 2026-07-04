Animalistas llaman en Pamplona a la "empatía" y piden "abolir" la tauromaquia

Protesta de Libertad Animal Navarra para reclamar la abolición de la tauromaquia. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Libertad Animal Navarra ha celebrado este sábado al mediodía una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona en la que ha llamado a la "empatía" de la ciudadanía y a la "valentía" de los representantes políticos para "abolir" la tauromaquia.

En el centro de la plaza han colocado el mensaje 'Fiestas sin tortura' así como varias fotos de toros muertos en festejos taurinos. En el centro han colocado un burladero con una corona de flores, la foto de un toro y el mensaje 'Réquiem por la empatía'. También se han coreado consignas como 'Tauromaquia abolición', 'La tortura no es arte ni cultura' o 'Tortura animal, al Código Penal'.

Irma Jiménez, presidenta de Libertad Animal Navarra, ha leído un manifiesto en el que ha defendido que "la cultura no hiere, no humilla, no mata". "Lo que convierte el dolor en espectáculo no puede llamarse cultura. Se llama crueldad" y "la crueldad nunca debería tener cabida en una sociedad que presume de ser moderna, democrática y compasiva", ha defendido.

Ha destacado que las tradiciones, la sociedad y las leyes "cambian" y, de la misma manera, "debe cambiar nuestra relación con los animales". "Su sufrimiento no desaparece porque haya música, aplausos o una plaza llena", ha señalado.

"No queremos que nuestros impuestos financien el maltrato animal. No queremos que nuestros hijos e hijas crezcan creyendo que hacer sufrir a un ser vivo puede ser una fiesta", ha manifestado, para reivindicar una cultura "viva", que "emocione sin matar" y que "una a las personas sin convertir a los animales en víctimas".

Ha exigido a los representantes políticos que "actúen con valentía, que dejen de mirar para otro lado, que escuchen a la ciudadanía y que trabajen para poner fin, de una vez por todas, a la tauromaquia y a todos los festejos donde el sufrimiento animal se disfrace de tradición". "Porque el futuro no pertenece a la violencia. Pertenece a la empatía", al "respeto" y a quienes "entienden que la fuerza de una sociedad no se demuestra dominando a los más vulnerables sino protegiéndolos", ha subrayado.

Por eso, ha llamado al "compromiso" de la ciudadanía porque "cada paso cuenta" y ha destacado que "seguiremos aquí" hasta que "ningún toro vuelva a ser perseguido, herido o asesinado para divertir a nadie".