Anna Ferrer Perry, ganadora del Premio Internacional Navarra a la Solidaridad 2026

Archivo - Anna Ferrer. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Anna Ferrer Perry, presidenta de la Fundación Vicente Ferrer, ha resultado ganadora del 23º Premio Internacional Navarra a la Solidaridad 2026, dotado con 25.000 euros y otorgado anualmente por el departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, en colaboración con Laboral Kutxa.

El jurado del premio ha reconocido los 57 años de trayectoria de la cooperante británica afincada en India, donde ha desarrollado su trabajo de lucha contra la pobreza y en favor de los derechos de las mujeres y las personas con discapacidad a través de la sostenibilidad, la igualdad y el trabajo comunitario. En este sentido, en la deliberación se ha resaltado la vinculación de la labor desarrollada por Anna Ferrer y la Fundación con ocho de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu, tras la reunión del jurado, ha señalado "el papel que la cooperación internacional tiene en los conflictos y lo importante que es que, en estos tiempos en el que se cuestiona la solidaridad y la cooperación, poner el foco en la prevención de estos conflictos y de actuar sobre las causas estructurales que originan la pobreza, la desigualdad y estos desequilibrios que hay en nuestro mundo". Y en esa línea ha resaltado que la candidatura galardonada ha sido propuesta por la Asociación Enrendarse "vinculada a pequeñas y medianas empresas que están trabajando para incorporar la sostenibilidad y la responsabilidad social, y contribuir entre todos a este papel fundamental de la cooperación para todos y todas, porque es una inversión en un futuro mejor".

Por su parte, el director territorial de Laboral Kutxa, Javier Cortajarena, ha subrayado la trayectoria de Ana Ferrer, "de toda una vida dedicada a la solidaridad, de lucha contra la pobreza en la India, de 60 años de trabajo en un país que cuenta con 300 millones de pobres según datos del propio Banco Mundial". En ese aspecto ha remarcado que el jurado ha optado por Anna Ferrer por "su lucha en favor de las mujeres, promoviendo la igualdad de género, y su lucha en favor de las personas con discapacidad; de ese colectivo de personas tan vulnerables con necesidades muy específicas, tanto en educación como en sanidad, y que Ana Ferrer ha sido capaz de satisfacerlas con generosidad y con un gran trabajo por su parte".

Un año más, el jurado ha estado formado por Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo; Javier Cortajarena, director territorial de Laboral Kutxa; Begoña Pérez, representante de la UPNA; Iciar Astiasaran, representante de la Universidad de Navarra; Diana Lazcano, de la Fundación Felipe Rinaldi; y Juan Jesús Echaide, exresponsable de comunicación de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

3,5 MILLONES DE PERSONAS ATENDIDAS

Desde 1969, Anna Ferrer ha dedicado su trayectoria a combatir la pobreza y defender los derechos de las comunidades más vulnerables del sur de la India. Desde los primeros proyectos desarrollados junto a Vicente Ferrer en Anantapur, su trabajo se ha centrado especialmente en las mujeres y, en particular, en las mujeres dalit, aquellas que pertenecen al grupo más bajo del sistema de castas, impulsando su acceso a la educación, la salud, la vivienda y la autonomía económica. Durante estos años también promovió programas de atención sanitaria y fue una de las impulsoras de la integración social y laboral de las personas con discapacidad.

Al frente de la Fundación Vicente Ferrer, Anna Ferrer ha consolidado un modelo de desarrollo comunitario que combina la lucha contra la pobreza con la igualdad, la inclusión y la sostenibilidad. La organización trabaja actualmente en más de 3.600 aldeas y ha transformado la vida de 3,5 millones de personas a través de programas de vivienda, educación, sanidad, igualdad de género, discapacidad y ecología. Una trayectoria de 57 años que ha convertido su labor en un referente de la cooperación internacional y que mantiene como prioridad dar oportunidades y derechos a quienes viven en situaciones de mayor vulnerabilidad, ha informado el Gobierno foral.

31 CANDIDATURAS Y 10 FINALISTAS

El Premio Internacional Navarra a la Solidaridad tiene por objeto resaltar a personas, ONG o instituciones que destacan por su labor o trayectoria en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que marcan la agenda de las Naciones Unidas de aquí a 2030. Desde su primera edición en 2002, el Gobierno de Navarra y Laboral Kutxa han otorgado este reconocimiento a organizaciones y personalidades de varios continentes, con perfiles muy variados.

En esta edición, se han presentado 31 candidaturas, de las cuales diez han resultado finalistas: Prefectura Apostólica de Battambang; Fundación CIREC; COCO ONG - Coopera RD Congo; Payasos Sin Fronteras; Religiosas Adoratrices Togo; Círculo Internacional de Auxiliadores Técnicos Galindo Díaz CINAT; Instituto San José de Calasanz; Fundación Comercio para el Desarrollo (COPADE); Kalli Luz Marina, A.C.; y la candidatura ganadora, Anna Ferrer Perry (Fundación Vicente Ferrer), propuesta por la Asociación EnRedaRSE.

A lo largo de su historia, este galardón ha reconocido a numerosas personalidades relevantes en el ámbito del desarrollo sostenible y la cooperación internacional, como el Premio Nobel de la Paz Muhamad Yunus; Fundación Amref Salud África; las Hermanas Misioneras de la Caridad de Calcuta; el Servicio Jesuita a los Refugiados; la Asociación Salvamento Marítimo Humanitario Aita Mari; el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán; la Federación Internacional de Fe y Alegría; la Orden Hospitalaria San Juan de Dios; Wassu Gambia Kafo y Mama Samathe; el Instituto de Salud Incluyente de Guatemala; o Isabel Martín- Creative Handicraft.