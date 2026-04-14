Antso Vidondo, del IES Navarro Villoslada, y Sofía Galbete, de Miravalles-El Redín, medallas en la Olimpiada de Física

La delegación navarra, en Zaragoza. De izda. A dcha., Ricardo San Martín, Sofía Galbete y Antso Vidondo. - UPNA

PAMPLONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Antso Vidondo Aguirrebaltzategi, alumno del IES Navarro Villoslada, ha obtenido una medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Física, celebrada recientemente en Zaragoza. Se trata de la tercera vez, de las 37 ediciones que han tenido lugar hasta la fecha, que una persona de un centro de Navarra obtiene este reconocimiento. Por su parte, la alumna del colegio Miravalles-El Redín Sofía Galbete Rojí ha obtenido una medalla de bronce.

Se da la circunstancia de que Antso Vidondo ya resultó ganador de la Olimpiada de Física de Navarra, celebrada en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), donde Sofía Galbete obtuvo el segundo premio. El alumno mencionado ganó también la Olimpiada de Química de Navarra, celebrada también en la UPNA; y la alumna, por su parte, obtuvo medalla de plata en la Olimpiada Femenina Española de Matemáticas y quedó en tercer lugar en la Olimpiada Matemática de Navarra.

En su viaje a Zaragoza, la delegación navarra estuvo compuesta, además de por los dos estudiantes mencionados, por el profesor de Física Aplicada de la UPNA Ricardo San Martín Murugarren.

La Olimpiada Española de Física (OEF) es una competición para estudiantes de nivel preuniversitario que tiene como objetivos fomentar las vocaciones científicas, seleccionar a los estudiantes ganadores que representan a España en las competiciones supranacionales, y estimular la enseñanza de la física en todos los aspectos de la ciencia y la tecnología y en la formación integral de los jóvenes, ha informado la UPNA.