Antxon Alonso, en el Parlamento de Navarra: "Contestaría muy a gusto, pero me acojo a lo que me ha dicho mi letrado"

El fundador y administrador de Servinabar 2000 SL, Joseba Antxon Alonso, comparece ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, a 27 de enero de 2026, en Pamplona, Navarra (España).- Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)

El administrador de Servinabar, Antxon Alonso, ha acudido este martes al Parlamento de Navarra para comparecer en la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas, pero se ha acogido a su derecho a no declarar, al estar investigado en el Tribunal Supremo.

Sin embargo, sí ha interrumpido su silencio en algún momento del interrogatorio que le ha estado formulando el portavoz de UPN. "Le contestaría muy a gusto a casi todas, pero me acojo a lo que me ha dicho mi letrado", ha dicho.

En ese sentido, al inicio de la comparecencia Alonso ha leído un breve texto en el que expresa "el máximo respeto que desempeña el Parlamento de Navarra en el control de la actuación pública y en defensa del interés general", pero "dado que el objeto de esta comisión coincide sustancialmente con el de la causa penal actualmente en tramitación ante el Tribunal Supremo en la que me encuentro investigado, y siguiendo la recomendación expresa de mi letrado, me acojo a mi derecho a no declarar".

Alonso ha roto su silencio en otro momento del interrogatorio de UPN, que se ha prolongado durante casi una hora, para responder que no conoce a Jesús Polo, quien fue presidente de la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate, que fueron adjudicadas a la UTE Acciona-Servinabar-Osés.

"Le he respondido a esa pregunta no por responderle a una pregunta ni cambiar mi modelo aquí, sino porque es una pregunta a la que respondí también en el Senado y por cortesía con ustedes", ha señalado Alonso, que, a continuación, no ha respondido si conoce al exdirector general de Obras Públicas del Gobierno foral Pedro López.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha iniciado su interrogatorio señalando que Antxon Alonso ha sido citado en el Parlamento de Navarra "por constituir una empresa que está siendo investigada como parte fundamental de una presunta trama corrupta que recibía mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública". "Afecta al Gobierno de Pedro Sánchez, pero también afecta al Gobierno de María Chivite y al dinero de todos los navarros", ha señalado.

Refiriéndose a un escrito hallado por la UCO de la Guardia Civil que atribuye un 45% de la propiedad de Servinabar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Javier Esparza le ha preguntado por qué llegaron a ese acuerdo. "¿Le ofrece usted a Santos Cerdán participar en un 45% o Santos Cerdán le pide a usted participar en un 45%?", ha preguntado.

Además, ha cuestionado que Alonso haya manifestado en anteriores ocasiones que Cerdán "no tiene nada que ver" con Servinabar, pero, "casualidades de la vida, quien paga el piso de Cerdán en Madrid es su empresa, Servinabar, y quien paga mobiliario para ese piso de nuevo es la empresa Servinabar". "No tiene nada que ver, pero la mujer de Santos Cerdán tenía una tarjeta para gastos particulares de la empresa Servinabar. ¿Usted va repartiendo tarjetas a gente que no participa de la empresa?", ha planteado.

"¿Va a seguir manteniendo que Santos Cerdán no es socio suyo?, ¿cree que la gente es tonta?, ¿cree que somos idiotas?, ¿cree que la sociedad navarra se merece lo que usted dice, que se le intente engañar de esta manera?", ha preguntado Esparza.

A continuación, cuando el portavoz de UPN estaba planteando cuestiones sobre el inicio de las relaciones entre Acciona y Servinabar y los trabajos a favor del proyecto Mina Muga, Antxon Alonso ha tomado la palabra para decir: "Le contestaría muy a gusto a casi todas, pero no voy a contestar porque me lo dice mi letrado".

Esparza le ha invitado a que contestara: "Yo estaría encantado, y quienes nos acompañan, y la sociedad navarra. Anímese, es que son preguntas muy concretas, y sería muy bueno que todos supiéramos la verdad".

Alonso ha respondido que no tiene miedo, a lo que Esparza le ha respondido que él tampoco tiene "ningún miedo a escuchar su verdad".

El administrador de Servinabar no ha ido más allá de esas palabras aunque en repetidos momentos durante el interrogatorio ha realizado muecas visibles, como sonrisas o negativas con el rostro, o incluso suspiros. Además, ha mirado continuamente el papel en el que constaba el escrito que ha leído al inicio de su comparecencia.

Javier Esparza ha afirmado que "Servinabar se ha convertido en un elemento imprescindible para la trama, Servinabar es la trama en sí misma". "¿Por qué no dice la verdad y descansa?", ha preguntado.