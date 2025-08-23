Los apartamentos para desplazados en Ucrania en colaboración con la Fundación Enfermeras de Navarra acogen a 8 familias

I-D: Isabel Iturrioz, presidenta de la Fundación Enfermeras de Navarras; el teniente de alcalde del municipio de Horodok y la representante local de la ONG 'Con un ángel en el hombro', visitan apartamentos para desplazados en ucrania. - FUNDACIÓN ENFERMERAS DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ocho de los doce apartamentos cuya rehabilitación puso en marcha la Fundación Enfermeras de Navarra (FEN) en la localidad ucraniana de Kernytsya ya acogen a familias desplazadas por la guerra.

Así lo pudo comprobar Isabel Iturrioz, presidenta de la FEN, fundación del Colegio Oficial de Enfermeras de Navarra-Nafarroako Erizainen Elkargo Ofiziala (COENAV), durante una visita realizada recientemente.

La FEN puso en marcha el reto 'Nash Dim' (Nuestro hogar) en septiembre de 2022 con el objetivo de proporcionar un alojamiento que reuniera las condiciones mínimas de habitabilidad a un grupo de mujeres, niñas y niños ucranianos en exclusión social y desplazados de las zonas ocupadas actualmente por Rusia, según ha explicado la fundación en una nota.

Con el fin de recaudar fondos se organizaron dos cenas solidarias, una en el restaurante El Colegio del Colegio de Médicos de Navarra y otra en el restaurante Europa, y una carrera familiar en Sendaviva, así como la subasta de cuadros y esculturas donadas por artistas ucranianos.

La presidenta de la FEN y de COENAV ha explicado por qué un colegio de profesionales sanitarios se ha embarcado en un proyecto de carácter social. "Nos implicamos en esta iniciativa cuando conocimos, a través de la ONG ucraniana 'Con un ángel en el hombro', la situación de un grupo de 74 mujeres, y 24 niños y niñas desplazados, que vivían en condiciones insalubres en un antiguo caserón señorial con goteras y humedades, porque los condicionantes del entorno influyen en el nivel de salud", ha señalado.

Gracias a lo recaudado en estas acciones solidarias y a distintas donaciones privadas, la Fundación Enfermeras de Navarra pudo arreglar el tejado, renovar las ventanas y realizar la preinstalación eléctrica y de saneamientos de un antiguo edificio municipal de uso administrativo ubicado en Kernytsya, a 28 kilómetros de Leópolis.

La inversión directa total canalizada a través de la FEN ha sido de 74.132 euro. El resto de la rehabilitación del inmueble, que ahora consta de doce apartamentos con baño y cocina, ha corrido a cargo de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.

De la asignación de los apartamentos, ha explicado Isabel Iturrioz, se ocupan los servicios sociales ucranianos: "Ocho están destinados a personas desplazadas por la guerra que no tienen posibilidad de trabajar por incapacidad u otro motivo. Sí cuentan con un subsidio, por lo que ellos se hacen cargo de pagar los consumos de la vivienda. Los cuatro restantes son para familias de la zona. Se recibieron más de 100 solicitudes, que fueron estudiadas desde los servicios sociales locales para seleccionar las más acordes con los requisitos".

Durante su visita, la presidenta de COENAV y de la FEN pudo hablar con algunas personas residentes. "En uno de los apartamentos vive una mujer de Jersón con su hijo y una nieta, que tuvieron que dejar su casa hace tres años. Nos transmitió su agradecimiento porque después de tanto tiempo está en un lugar que siente como suyo. A lo largo de todo este tiempo ha estado viviendo en polideportivos y albergues sin poder contar con un espacio privado. Los apartamentos tienen un baño y una estancia única para dormir, estar y cocinar. Un espacio reducido para una familia que ha tenido que 'llevarse' toda una vida al desplazarse. No todos los residentes quisieron compartir su espacio con nosotros. Nos explicaron que no estaba lo suficientemente ordenado para recibirnos. Más allá de la circunstancia, entendimos su esfuerzo por mostrar su nuevo hogar como un lugar digno y cuidado, reflejo del esfuerzo por mantener el orden incluso en medio de la adversidad", ha apuntado.

En el equipamiento de los apartamentos ha colaborado Kol, compañía navarra de productos de descanso ubicada en Rocaforte. De hecho, coincidiendo con la visita de Isabel Iturrioz, que estuvo acompañada por Nadiya Sohor, ucraniana residente en Navarra y voluntaria de la FEN, se hizo entrega de un lote de 341 productos de cama, entre ellos almohadas y edredones.

"Gestos así resultan muy reconfortantes para las personas desplazadas porque sienten que hay gente que se acuerda de ellos y que trabaja por mejorar sus condiciones. En la FEN agradecemos mucho todas las gestiones de Iratze Prados, de Kol, para poder traer estos productos", ha apuntado la presidenta de la fundación.

Este material llegó a Ucrania antes de la visita, en uno de los camiones enviados desde Ayuda Contenedores y Europa con Ucrania.

La visita de las representantes de la FEN sirvió para dar por finalizada la colaboración de la fundación con esta iniciativa, mediante la colocación de una placa en la que aparecen las instituciones implicadas en el proyecto.

"Han sido tres años de intenso trabajo iniciado con muchísima ilusión por un grupo de voluntarios de la Fundación. Era un reto que parecía inalcanzable, pero se ha conseguido gracias al esfuerzo de los voluntarios y a la ayuda de diferentes entidades, y de tantos y tantas navarros y navarras a título particular", ha señalado Isabel Iturrioz.

Tras cerrar el proyecto por parte de la FEN, su presidenta ha dado su agradecimiento "a todas las entidades y personas anónimas que han colaborado en la consecución de este reto y en el resto de retos que, desde la fundación, se han ido proponiendo". "Y, sobre todo, nuestro agradecimiento más profundo a todas las personas voluntarias que han materializado los deseos de estos colaboradores", ha señalado.