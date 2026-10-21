Aprobada la adjudicación del contrato para completar la urbanización de la zona peatonal del paseo Anelier en Rochapea. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este miércoles la adjudicación del contrato de obras para la terminación del paseo Anelier en el barrio de Rochapea. Se trata de dar continuidad al paseo peatonal con la urbanización de parte del actual aparcamiento disuasorio existente entre las calles Arbizu y Río Arga. El presupuesto de los trabajos alcanza los 831.159,77 euros, con un plazo de ejecución de seis meses y una previsión de fin de obra para el segundo trimestre de 2027.

La actuación afecta a una superficie de 3.215,66 m2, que coincide con la zona central de la parcela para completar lo que sería la parte peatonal del bulevar y conectarlo con el parque fluvial al sur de la calle Río Arga. El diseño y los materiales de la zona norte ya urbanizada han condicionado el proyecto de urbanización redactado por Sergio Murillo Saldías y CIMA Ingenieros SLU, que actualizó un proyecto anterior para esa zona. Se han introducido mejoras como una mayor superficie de zonas verdes y arboladas, la implantación de sistemas de drenaje urbano sostenible, sustitución de praderas por plantaciones arbustivas con un tratamiento vegetal de menor mantenimiento o la introducción de iluminación led.

Los trabajos se han adjudicado a la empresa Lacunza Hermanos SL, que ha asumido una ampliación del plazo de garantía de la obra de tres a seis años. Esta adjudicación no incluye la reurbanización de la calle Arbizu ni todas las tapas de garaje, que se irán realizando mediante convenios con los edificadores, correspondientes a las parcelas donde está previsto construir vivienda.

ESPACIO DE CALISTENIA, FUENTES Y CARRIL ÁRBOL

El diseño mantiene una franja de tránsito peatonal en el centro de la parcela con la misma urbanización que el bulevar preexistente. En uno de los laterales, cerca de esquina este, se situará un espacio de calistenia, instalado sobre pavimento elástico. El Centro de Transformación ubicado en las inmediaciones de la calle Arbizu quedará integrado en la nueva urbanización.

Se proyecta un sistema de drenaje sostenible para la recogida de aguas de lluvia y su evacuación por filtrado al terreno. Lo que no sea capaz de absorber el terreno será aliviado en los parterres y evacuado a los colectores de pluviales de la calle Río Arga al sureste y de la calle Arbizu al noroeste. Los parterres serán ligeramente deprimidos respecto a su entorno y hacia ellos deben acabar las escorrentías de la plaza. Los parterres verdes colindantes con el espacio de calistenia y con el centro de transformación serán más estrechos. Las franjas transversales de hormigón lavado contarán con carril árbol que conectará con las zonas de SUDS.

También se encajan espacios de estancia con bancos, con alcorques con árboles. Además, se prevé implantar un par de fuentes, una de ellas adaptada para personas de movilidad reducida al norte de la calistenia, y elementos aparcabicis en la esquina este colindante con la calle Río Arga y próximos a la zona de calistenia. En cuanto al alumbrado, se mantiene el mismo diseño con postes de 10 metros de altura colocados a tres bolillos con proyectores tipo LED direccionados.

ARBOLADO, ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS

En cuanto a las zonas verdes, se propone una composición variada de especies arbóreas, seleccionadas por su adaptación al suelo urbano, su porte y sus tonalidades otoñales. En las nuevas zonas de urbanización se combinará acer platanoides 'Crimson King', acer pseudoplatanus, quercus cerris, liquidambar styraciflua y betula alba. En el carril central, se renovará el arbolado con liquidambar styraciflua, destacado por su coloración otoñal rojiza y anaranjada, acompañado de plantas vivaces y gramíneas. En los parterres laterales, se mantienen la combinación de abedules y robles turcos. En los alcorques se realizará una plantación combinada de arces.

En los parterres de abedules se proyectan plantaciones densas, de carácter naturalista, que combinan arbustos locales adaptados al entorno urbano. Se busca reducir las necesidades de intervención y mantenimiento, con floraciones escalonadas a lo largo del año. Se plantarán lino, geranio silvestre, flor de viuda y margarita de los prados. Las principales especies arbustivas previstas son cornejos, espliego y aliaga negral.

La propuesta incorpora plantas herbáceas perennes y gramíneas ornamentales para enriquecer la composición vegetal, prolongar la floración y aumentar el interés visual durante las distintas estaciones. Destacan en el carril central gaura lindheimeri 'Snowstorm', de flor blanca; salvia microphylla 'Il Pellegrino', de floración salmón; y muhlenbergia capillaris, gramínea ornamental de aspecto rosado, ha informado el Ayuntamiento.