Aprobado el nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento de los centros educativos públicos de Navarra

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno. - KIKE RINCÓN-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los centros integrados de formación profesional, los conservatorios de música, las escuelas de arte, las escuelas oficiales de idiomas, las escuelas rurales o los centros de educación especial de Navarra contarán próximamente, y por primera vez, con un reglamento de organización y funcionamiento específico para cada uno de ellos.

Serán reglamentos diseñados para "abordar con la máxima eficacia los retos que cada enseñanza debe afrontar y desde un marco de autonomía" que es común para la totalidad de los centros educativos públicos, cuya titularidad corresponde al Departamento de Educación.

Esta es una de las novedades que incorpora el Decreto Foral aprobado hoy por el Gobierno de Navarra, que regula el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROC) de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Artísticas, Idiomas, Deportivas, Educación de Personas Adultas o Educación Especial de la Comunidad Foral de Navarra.

Esta nueva "constitución educativa" sustituye a dos decretos con casi 30 años de antigüedad que resultaban "poco eficaces para la regulación en un escenario educativo muy alejado del que existía en el momento de su aprobación en el año 1994, y que además no daban cobertura explícita a los diferentes tipos de centros de nuestro sistema educativo", explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

En la presentación del nuevo ROC, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha destacado que se eliminan a partir de ahora "algunas rigideces y limitaciones organizativas consolidadas" en los decretos que ahora se derogan como, por ejemplo, la imposibilidad de disponer del cargo de vicedirección en los centros de educación Infantil y Primaria, la organización departamental de los centros de Formación Profesional o la "falta de adecuación" de las estructuras de los centros educativos a los nuevos requerimientos funcionales establecidos en las recientes leyes del ámbito educativo: LOMLOE, Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional o la Ley de Enseñanzas Artística Superiores.

El consejero ya expuso recientemente en sede parlamentaria la voluntad de su departamento de aplicar algunas de estas medidas "que serían financiadas con el presupuesto que ahora destina Educación a pagar las horas de religión que no se imparten".

Gimeno ha recordado, además, que en este nuevo decreto se definen "con claridad" las actividades complementarias y extraescolares, estableciendo las características de cada una de ellas y su relación con el proceso formativo del alumnado. Se regulan también la organización y funcionamiento de los centros, los órganos de gobierno y sus competencias, los consejos escolares, claustros de profesorado, consejos sociales, equipos docentes, y otros muchos estamentos educativos.

De igual forma, el decreto aborda la regulación de las funciones del profesorado, del personal no docente, de las familias y del alumnado y su participación en el funcionamiento y gobierno de los centros, así como los proyectos educativos, las programaciones didácticas y otras muchas áreas de actividad educativa.