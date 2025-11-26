Aprobado el proyecto constructivo del primer tramo de la Autovía de Navarra a Madrid

El consejero Óscar Chivite, en la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha aprobado definitivamente el proyecto de construcción del primer tramo de la Autovía de Navarra A-15, que comprende desde el punto kilométrico 29 hasta el 34, entre Cintruénigo y la conexión con la AP-15 a la altura de Tudela. El presupuesto de ejecución de este tramo asciende a 143.715.000 euros, IVA incluido.

La aprobación definitiva del proyecto constructivo del primer tramo de la A-15 es la base para iniciar las obras de esta vía de alta capacidad que conectará Navarra con Madrid. De hecho, y de manera paralela, se ha dado el visto bueno al proyecto de construcción de actuaciones previas y necesarias y que formarán parte de la A-15 por un valor de 12,5 millones que se concreta en la reposición de un cambio de sentido que funciona para vehículos y como paso de fauna, que cruza la AP-15 en el punto kilométrico 33 de la A-15, de modo que durante la ejecución del resto de la obra se mantenga la continuidad del tráfico rural de uno a otro lado de la actual autopista.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, quien ha afirmado que "los pasos dados con los estudios constructivos significan que, en la práctica, las máquinas puedan estar trabajando durante el primer semestre de 2026, después de muchos años de estancamiento y de inmovilización de obra pública".

Chivite ha destacado el "compromiso" del Gobierno de Navarra con el desarrollo de las grandes infraestructuras para que la Comunidad foral "sea un territorio mejor comunicado y con garantías de desarrollo". En este sentido, la Autovía de Navarra "supone mejorar la movilidad de las personas, aumentar la competitividad de las empresas, ampliar la seguridad vial e impulsar el desarrollo económico de Navarra".

El inicio de los trabajos preliminares en el marco del desarrollo de la autovía A-15 "aporta certezas", ha añadido el consejero quien considera que "los grandes proyectos necesitan pasos firmes, implicación e impulso, y precisamente en esto es donde estamos comprometidos".

El segundo tramo de la A-15, que corresponde desarrollar al Gobierno de Navarra y que une las localidades de Cintruénigo y Cascante está actualmente en fase de redacción del proyecto, por un valor estimado cercano a los 600.000 euros. Respecto a los otros dos tramos que son competencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el proyecto entre Ágreda y Tarazona está aprobado y pendiente de licitar la obra. En el tramo entre Tarazona y la conexión con Navarra el proyecto está pendiente de licitación.

"Al igual que estamos haciendo con el desdoblamiento de la N-121-A, el Canal de Navarra o el Tren de Alta Velocidad, esta noticia es el inicio de una carrera de fondo que debe ir acompañada de disponibilidad presupuestaria acompasada con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible y coordinada con el despliegue de otras importantes infraestructuras", ha subrayado. "Por fin se inician los trabajos en la A-15 que conectarán Navarra con Madrid por autovía", ha celebrado.

Según ha explicado, en respuesta a preguntas de los periodistas, la conexión de la A-15 con la autovía está compuesto de cuatro partes, dos de las cuales pertenecen al Gobierno de Navarra y otras dos al Ministerio. Así, ha apostado por "acompasar" ambas actuaciones.

En cuanto a posibles plazos, ha recordado que "el compromiso que transmitió el ministro Óscar Puente es que al final de esta legislatura tendríamos todos los trámites administrativos de todos los proyectos realizados". Ha precisado que estas son "obras multimillonarias" que "llevan sus plazos".