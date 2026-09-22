Arantza Hotela, primer hotel de Europa en neutralizar el 100% de su impacto ambiental

La consejera Esnaola junto al gerente del hotel, Alberto Madinabeitia, durante la visita - GOBIERNO DE NAVARRA-UNAI BEROIZ

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, visitó recientemente las instalaciones de Arantza Hotela, alojamiento de cinco estrellas ubicado en la localidad navarra del mismo nombre, y que compensa el 100% de la huella de carbono que produce su actividad.

Durante la visita, Esnaola trasladó su felicitación al establecimiento, al que señaló como "referente indiscutible de que la excelencia turística y la sostenibilidad ambiental pueden ir de la mano al más alto nivel".

A través de eficiencia energética, energías renovables, gestión responsable del agua, reducción de residuos y apuesta por productores de proximidad, ecológicos y de temporada, Arantza Hotela compensa el total de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera su actividad.

Así, para compensar su huella de carbono, el establecimiento contempla en su gestión los llamados alcances 1, 2 y 3 del estándar internacional del Protocolo GHG (Protocolo de Gases de Efecto Invernadero): las emisiones directas derivadas de la actividad, las emisiones derivadas de la energía adquirida y consumida por el hotel y las emisiones que se derivan de la cadena de valor del establecimiento (es decir, de su día, desde la gastronomía o los productos de limpieza hasta los equipos informáticos o los servicios de los proveedores del alojamiento).

La compensación de la huella de carbono del hotel se enmarca además dentro del proyecto Bosque CPEN en Legarda, "iniciativa pionera que combina impulso público y compromiso empresarial" para transformar terrenos calcinados por incendios forestales en nuevos bosques.

La consejera Esnaola ha señalado así que Arantza Hotela "no solo sitúa a Navarra en el mapa mundial del lujo sostenible y el bienestar", sino que también "ejerce de motor y modelo para el conjunto del sector turístico navarro".

Por su parte, el gerente del hotel, Alberto Madinabeitia, señaló la sostenibilidad como uno de los "puntos fuertes" del alojamiento, y subrayó que se trata del "primer hotel de cinco estrellas que emite cero CO2 a la atmósfera".

Asimismo, explicó que el establecimiento se esfuerza también en trabajar con productos locales, de kilómetro cero y ecológicos, con el objetivo de que los visitantes puedan conocer tanto el entorno como la cultura de la localidad.

DISTINTIVO ECOLABEL

Arantza Hotela es además un establecimiento certificado con la etiqueta ambiental Ecolabel, otorgada por la Unión Europea aquellos alojamientos turísticos que cumplen criterios ambientales exigentes a lo largo de todo su ciclo de actividad.

En este sentido, la visita de Esnaola al establecimiento se suma a la que consejera realizó el pasado 24 de abril al Camping Izarpe, en Aroztegi, que recibió también el distintivo Ecolabel convirtiéndose en el primer camping de Navarra en obtener esta certificación.

Para la consejera, estos alojamientos "han apostado por un modelo de desarrollo respetuoso con el medio ambiente y con la comunidad local, integrando la sostenibilidad en su gestión diaria, y eso los ha hecho merecedores de reconocimientos y premios que nos hacen sentirnos muy orgullosos y orgullosas, pero que además ayudan a posicionar a la Comunidad foral en el mapa nacional e internacional".

La certificación europea Ecolabel es auditada y otorgada por la Sección de Inspección Ambiental del Servicio de Economía Circular e Innovación del Gobierno de Navarra. Acredita la implantación de medidas concretas en ámbitos como la eficiencia energética, la gestión del agua, la reducción de residuos o el consumo responsable.

ARANTZA HOTELA

Arantza Hotela es un alojamiento destinado a público adulto y enfocado en ofrecer a los visitantes "un entorno tranquilo y de desconexión". Fue el primer establecimiento de esta categoría en obtener la certificación Ecolabel en la Península, en el año 2023.

Cuenta con once habitaciones de entre 50 y 120 metros cuadrados, spa exclusivo para las parejas visitantes, restaurante gourmet y experiencias únicas y personalizadas.

El establecimiento ha recibido reconocimientos como el 'International Sustainability Award' (2026) o el GrINN Award 2023 al mejor hotel sostenible para adultos en Europa en la categoría de cinco estrellas.

TURISMO Y SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad es un eje estratégico para el modelo turístico de Navarra. En este sentido, la Dirección General de Turismo del Ejecutivo foral ha desarrollado una estrategia global denominada 'Huella Positiva', que busca impulsar un turismo regenerativo en el que los visitantes compensen su visita "dejando un impacto beneficioso en el entorno".

Asimismo, se han impulsado también desde el Gobierno de Navarra numerosas inversiones en distintos puntos de la Comunidad a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiados con fondos europeos MRR.