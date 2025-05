Arasti dice que la ejecución de fondos europeos no ha "dejado de crecer" y que aún queda plazo hasta 2026

PAMPLONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha afirmado que las cifras de ejecución de los fondos europeos Next Generation MRR asignados a la Comunidad foral "no han dejado de crecer desde el año 2021" y que el 72% de las actuaciones "aún no tienen vencido su plazo de ejecución".

En respuesta a una pregunta oral sobre la ejecución pendiente del 40% de los fondos europeos, formulada por UPN en el pleno parlamentario de este jueves, Arasti ha indicado que 109 de las 150 actuaciones "que ahora mismo controla el Gobierno de Navarra finalizan -en cuanto a su plazo de ejecución- entre el segundo semestre del año 2025 y a lo largo de todo el año 2026".

"En términos porcentuales, el 72% de las actuaciones que en este momento están bajo el control de esta Administración aún no tienen vencido su plazo de ejecución", ha explicado, tras añadir que "las valoraciones y los análisis se deberán hacer cuando concluya el periodo de vigencia de este plan", pues "es lo más prudente". Lo contrario supondría "hacer juicios anticipados y, seguramente, ventajistas e interesados por quien los emita".

También ha matizado que gasto comprometido "no es ejecutado". "No se dejen llevar por las cifras llamativas y vayan sobre todo a la realidad. En Navarra también podemos hablar de porcentajes de fondos comprometidos. En ese caso, estaríamos hablando de cifras que pueden llegar cercanos al 90%", ha subrayado.

Según Arasti, a fecha de marzo de 2024, "de 145 actuaciones de gestión en la Administración de Navarra relacionadas con los PRTR, con un volumen global de financiación asignado de 582,98 millones de euros, se habían recibido y contabilizado 542,74 millones de euros". Por el lado del gasto, el sistema contable "mostraba que a 31 de marzo del 24 se habían reconocido gastos por un volumen de 182,52 millones de euros".

"Actualmente existen 150 actuaciones de gestión de PRTR con un volumen global de financiación de fondos MRR asignada de 616,83 millones de euros, y de esta financiación se han recibido y contabilizado 614,31 millones", ha dicho, tras añadir que por el lado del gasto, el sistema "muestra que a 31 de marzo de este año, un año después, se han contabilizado gastos para el periodo 20-26 por un importe de 576,70 millones y reconocido gastos por un volumen de 338,68 millones".

"En un solo año, la ejecución de los fondos del mecanismo ha crecido en más de un 53% y todavía nos queda lo que resta de este año 2025 y el año 2026. La realidad es la que es, da igual cómo lo quiera vestir o cuál sea el matiz político que le quieran dar, la realidad es que los fondos europeos están llegando, que Navarra lleva un control milimétrico de cada actuación que está bajo nuestra responsabilidad, y que las cifras de ejecución no han dejado de crecer desde el año 2021", ha afirmado.

El parlamentario de UPN Ángel Ansa ha criticado que la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno de Navarra "es decepcionante y lenta", por lo que "deben acelerar el ritmo" y "ejecutar en poco más de un año el doble de lo que han ejecutado en 2024".

"Usted sabe, tan bien como yo, que no se va a ejecutar el 100% de los fondos europeos asignados a Navarra, así que póngase las pilas para que se quede sin ejecutar la menor parte posible", ha indicado, tras añadir que "el riesgo de incumplir con el plazo de ejecución marcado y de poder perder parte de los fondos europeos asignados es cada vez mayor". "No pueden presumir de buena gestión cuando Navarra es la última comunidad española en cuanto al grado de ejecución y únicamente han gastado poco más de la mitad en nada más y nada menos que más de cuatro años", ha dicho.