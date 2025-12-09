El Archivo Municipal de Tudela expone las donaciones de 2025

PAMPLONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Municipal de Tudela expone desde el pasado 1 de diciembre y hasta el 5 de enero en el patio interior del Palacio Marqués de Huarte una muestra documental que reúne una selección de las donaciones recibidas a lo largo de este 2025.

Los horarios de apertura son de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11 a 13.30 horas y de 17.30 a 20 horas, y los domingos, de 11 a 13.30 horas. La exposición presenta documentos procedentes de 13 donaciones y un depósito, aportados por 17 personas y entidades que han decidido poner sus fondos a disposición de la ciudad.

Entre los donantes figuran Diana Pérez Huerta, Miguel Lostalé, Ángel Salvatierra Uriel, Alfredo Montes, Javier Labarga Álava, Esteban Orta Rubio, Andrés Escribano Boldova, la familia de María Carmen Forcada, José Antonio Delgado, Fermín Pérez-Nievas, Faustino Pérez Aznar, Luis Guevara Hernández, la revista Plaza Nueva, Javier Marín Rández y Alfredo Ayala Salcedo.

Los materiales expuestos abarcan un amplio abanico documental, como libros, planos, fotografías y documentos de archivo, además de piezas destacadas como el árbol genealógico de los Olaso, elaborado en pergamino, o diversos documentos musicales vinculados a la música popular.

El Ayuntamiento de Tudela ha destacado en una nota que "estas aportaciones contribuyen de manera significativa a enriquecer los fondos del Archivo Municipal, que cada año incorpora más testimonios de la vida local procedentes de particulares y entidades". "De esta forma se complementa y amplía la documentación generada por el propio Ayuntamiento, conformando un patrimonio cada vez más completo y representativo de la memoria e historia de la ciudad", ha resaltado.

Asimismo, el Archivo Municipal ha recibido ocho donaciones adicionales relacionadas con el proyecto de recopilación de fuentes orales sobre el tardofranquismo y la transición, que serán objeto de una muestra específica en una fecha posterior.