El Archivo de Navarra acoge una conferencia sobre la música en la corte de Carlos III el Noble

PAMPLONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Real y General de Navarra ha programado una conferencia sobre 'La actividad musical en la corte de Carlos III el Noble de Navarra' que tendrá lugar el próximo miércoles, 10 de diciembre, a las 19 horas en su sala polivalente.

Esta actividad es la última del ciclo 'Otoño Archimusical' organizado dentro del programa de 'Archivo de la Música y de las Artes Escénicas'. La entrada a esta conferencia será libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala polivalente del Archivo Real y General de Navarra.

La conferencia será impartida por María Narbona, doctora en Historia con una tesis defendida en 2004 en la Universidad de Navarra que fue publicada en 2006 con el título 'La corte de Carlos III el Noble, rey de Navarra: espacio doméstico y escenario del poder, 1376-1415'. En la actualidad, María Narbona es profesora titular del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Zaragoza.

En la charla se abordará la actividad musical durante el reinado de Carlos III, tanto en el ámbito profano como en el religioso, "teniendo en cuenta la información existente sobre los músicos que trabajaron al servicio del monarca en el contexto de ensalzamiento de su corte en Navarra".