Arde un camión articulado estacionado en Olazagutía

Imagen del suceso - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un camión articulado estacionado en Olazagutía que transportaba dos 'mobil-home' ha quedado totalmente calcinado tras un incendio declarado esta pasada madrugada.

Según han informado desde la Policía foral, el aviso del suceso, producido en el punto kilométrico 32,4, en la carretera NA-2410, se ha recibido a las 3.36 horas.

Han intervenido patrullas de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Alsasua y patrullas de Seguridad Vial Pamplona y Bomberos. Agentes de la División de Policía Judicial de Pamplona se hacen cargo de la investigación del hecho, así como de la instrucción del correspondiente atestado.