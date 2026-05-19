Arguedas se concentra contra la violencia machista tras el crimen cometido en la localidad

PAMPLONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Arguedas se ha concentrado este martes por la tarde en repulsa por el presunto crimen machista cometido en la localidad, en el que una mujer de 44 años fue asesinada.

Vecinos y vecinas de la localidad han salido a la calle para condenar el crimen y trasladar su apoyo a la familia y al entorno cercano de la víctima.

El alcalde, José Luis Sanz, ha leído un manifiesto en en el que se subraya que “solo desde la implicación colectiva podremos avanzar hacia una sociedad libre de violencia”. "La violencia machista sigue arrebatando vidas, sigue destruyendo familias y sigue golpeando nuestra sociedad de la manera más cruel posible. No podemos acostumbrarnos. No podemos mirar hacia otro lado. Cada mujer asesinada es una derrota colectiva como sociedad”, ha afirmado Sanz.

“Arguedas es hoy un pueblo unido frente al odio y frente a la violencia. Un pueblo que defiende la vida, la dignidad y la libertad de las mujeres”, ha concluido el alcalde.

A la concentración han acudido diversas autoridades como el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, los consejeros de Gobierno de Navarra Inma Jurío y Juan Luis García, alcaldes y concejales de localidades vecinas como Tudela, Ablitas, Valtierra, Cadreita, Cintruénigo y Ribaforada, entre otras. Además, también han asistido parlamentarios forales y representantes del Instituto Navarro para la Igualdad y otras asociaciones.

Con carácter previo a la concentración, el alcalde ha dictado esta misma mañana la resolución institucional en la que el Ayuntamiento condena y expresa su "máxima repulsa" ante el crimen y traslada su "apoyo y solidaridad" a la familia y entorno de la víctima, además de decretar tres días de luto en la localidad.

La resolución subraya que "todas las formas de violencia contra las mujeres constituyen un atentado contra su integridad física y moral y una grave e intolerable vulneración de los derechos humanos", y que "el asesinato representa la expresión más grave de la violencia machista".

También señala que "estas violencias son expresión de una desigualdad estructural entre mujeres y hombres que todavía persiste en nuestra sociedad", y hace un llamamiento explícito a toda la ciudadanía para que "asuma un papel activo en su erradicación, no consintiendo ninguna expresión de violencia, no permaneciendo en silencio y mostrando apoyo a quienes la hayan sufrido". El Consistorio reitera asimismo su compromiso con el impulso de políticas activas, integrales y coordinadas en favor de la igualdad.

El Ayuntamiento ha pedido "respeto y prudencia en estos momentos especialmente delicados para la familia y el entorno de la víctima".