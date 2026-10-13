Arranca la X edición de 'Sarean euskaraz' con la participación de 1.100 alumnos de toda Navarra

Ana Ollo en las jornadas de Sarean Euskeraz. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.100 jóvenes de 19 centros educativos de Navarra participan en la décima edición del programa 'Sarean euskaraz' que tiene lugar este martes, este miércoles y el viernes (13, 14 y 16 de octubre en Baluarte.

Estas jornadas buscan fomentar entre los estudiantes de 4º de la ESO el uso del euskera en el ámbito de la cultura digital, tanto el consumo de contenidos, como en la creación. La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha visitado este evento promovido por Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera. Le ha acompañado el director gerente de este organismo autónomo, Javier Arakama.

En palabras de la vicepresidenta Ollo, este décimo aniversario de 'Sarean euskaraz' trae consigo dos novedades: se ha abierto a la participación del alumnado de todo el territorio navarro, no solo de la comarca de Pamplona; y se ha ampliado de dos a tres días.

Las actividades se desarrollan entre las 9 y las 13.45 horas, en tres espacios diferenciados, por los que pasarán los jóvenes: el espacio IKAS (talleres), el espacio ERA (conferencias) y el espacio JOLAS (lúdico). Así, a lo largo de la mañana, el alumnado disfruta de una programación multidisciplinar: ocho talleres de formación en herramientas digitales y comprensión de sus aplicaciones reales; dos charlas interactivas para reflexionar sobre la huella digital y cómo actuar de forma responsable en las redes sociales; sorteos, scape rooms y música en directo.

Los participantes tienen también la oportunidad de sumergirse en el universo de las nuevas técnicas fotográficas y la autoproducción musical, la robótica, los videojuegos, la realidad virtual, las herramientas para crear aplicaciones a medida, la Inteligencia Artificial o la privacidad y las relaciones en la red.

Profesionales experimentados en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en euskera se encargarán de guiar las actividades que conforman el programa de estas jornadas-festival: comunicación ERAGIN, cooperativa TALAIOS, centro de sexología MUNDU BERRIAK, CODESYNTAX, PROTOMAKERS club, audiovisuales KATUBI, operadora de telecomunicaciones BIKONET, comunidad de videojuegos en euskera GAME ERAUNTSIA y Dj MAKALA, entre otros.

TRES EJES Y OBJETIVOS

Los tres ejes que caracterizan a este escaparate del universo digital que es 'Sarean euskaraz' son la juventud, el euskera y las nuevas tecnologías, mientras que sus objetivos son fomentar y promover el uso del euskera en el ámbito de las TIC, y dar a conocer entre la juventud la cultura digital en esta lengua. En palabras de la vicepresidenta segunda Ollo: "Para que el euskera sea un idioma vivo y con futuro, es necesario usarlo no solo en la calle sino también en el ámbito digital. Y, para ello, los y las jóvenes deben formarse en las TIC, de modo que puedan ser, además de receptores y consumidores, también creadores".