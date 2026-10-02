Artistas y pensadores reflexionarán en los Encuentros de Pamplona 2026 sobre los problemas de un "mundo agredido"

Presentación de los Encuentros de Pamplona 2026 junto a la instalación artística diseñada en la plaza de Baluarte. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capital navarra volverá a ser escenario de una nueva edición de los Encuentros de Pamplona que, del 2 al 12 de octubre, que reunirá a artistas, escritores, pensadores y activistas en un programa que se posiciona "ante la deriva totalitaria" y que apela a "la capacidad de diálogo y asombro que aún posee la cultura". A lo largo de estos de estos días habrá conferencias, diálogos, talleres, espectáculos, entrevistas, conciertos y se podrán contemplar instalaciones artísticas en espacios como Baluarte, Condestable, Museo de Navarra o la Ciudadela.

Un evento que aspira a crear una "ola de reflexión" sobre los "problemas de un mundo tan agredido, violentado y devaluado", ha destacado Ramón Andrés, director de los Encuentros, quien ha participado este viernes en la presentación de esta nueva edición, la tercera desde que se decidió retomar, en formato bianual, el legado de los Encuentros de Pamplona de 1972. También ha participado Ignacio Apezteguía, director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana; además de artistas que participarán a lo largo de estos días.

Las actividades de los Encuentros de Pamplona 2026 comenzarán este viernes por la tarde, a las 18.30 horas en la Sala de Cámara, con el diálogo 'Otras maneras de habitar el mundo' entre Blanca Gari y Victoria Cirlot, seguido del concierto de Capella de Ministres titulado 'Revelaciones celestiales'. A las 20.30 horas, en el hall del auditorio, tendrá lugar 'Mi fin es el principio', activación de la obra 'La rel de l'abre és una roda' del artista Perejaume.

El programa está estructurado en once bloques temáticos: 'El imperialismo nos cerca (de nuevo)'; 'Así de duro: democracias o nihilismo'; 'Por qué nos hemos construido así'; 'Escribir, ni un paso atrás'; 'Caminos de otro hacer'; 'Las voces que fuimos'; 'O tú o yo, o los dos. Convivir con la Inteligencia Artificial'; 'Cuánto nos queda de mundo'; 'Cine, la imagen que no cede'; 'El arte que crea arte'; 'Música: notas sobre nuestro propio tejado'. Todas las sesiones son gratuitas, a excepción de algunas actividades artísticas. Es necesaria la retirada de invitación para las sesiones gratuitas en la taquilla de Baluarte o en su web.

En la presentación, Apezteguía ha destacado que, antes de comenzar, ya se han recogido más de 11.000 invitaciones para las actividades, lo que "demuestra que existe interés y ganas de participar en lo que va a suceder durante estos días en Pamplona". Ha destacado la necesidad de "ser capaces de crear un espacio en creación y reflexión que puedan abordar con libertad los grandes temas de nuestro tiempo" a nivel territorial, nacional e internacional. Unos Encuentros que están "vinculados a Navarra" pero capaces de "proyectarse hacia fuera".

Apezteguia ha destacado que, en la actualidad, hay "profundas transformaciones, conflictos y debates que afectan a nuestra convivencia pero también hay luz y luces". Un momento como este, ha dicho, "necesita una cultura más presente y comprometida capaz de participar en las grandes conversaciones de nuestra sociedad" para "plantear preguntas, cuestionar certezas y crear espacios para el debate y una ola reflexión".

Por su parte, Ramón Andrés, director de los Encuentros de Pamplona, ha destacado la "solidez y coherencia" del programa para "pensar los problemas de este mundo tan agredido, tan violentado, tan devaluado" desde "la filosofía, el arte, la música...". Ha asegurado que "nuestro trabajo está hecho con total entrega, con necesidad de ofrecer" y ha puesto en valor que incluye "espectáculos que son muy difíciles de ver aquí"; algo que "nos recuerdan que existe otro mundo y otra manera de hacer y de pensar las cosas".

Seguidamente han intervenido estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, responsables de la intervención realizada el la Plaza de Baluarte creando círculos de césped alrededor de los árboles del espacio. Según han explicado, querían "transformar la plaza por completo y crear un gran impacto material" por lo que decidieron utilizar vegetación con la idea, además, de que este césped sea luego reutilizado en otras zonas de Pamplona. La forma se inspira en el conjunto de cúpulas de los Encuentros de 1972 y hace "un círculo tangente a las dos rectas perpendiculares de la plaza". Una instalación que ha tenido una muy buena recepción por parte de la ciudadanía que ha pasado por la plaza y que esperan que se conserve.

Isabelle Duthoit, clarinetista y vocalista francesa, que presentará este sábado 'Sauvage sentimental', en la Sala de Armas, ha explicado que va a presentar "un solo de voz" en el que quiere "buscar la conexión entre la voz arcaica y la actual". Una obra que es "aliento, suspiro y grito y que es anterior a nuestras lenguas maternas", por lo que "tiene una fuerte conexión con el cuerpo". La cantante ha animado a "explorar" y "atreverse a utilizar la voz en su plenitud"; "todos nos podemos atrever a bailar mal pero no nos atrevemos a utilizar la voz de una manera más natural y en su totalidad". Tal y como ha explicado, se trata de una "improvisación basada en la escucha en común".

También han participado los Voladores de Papantla, portadores de una ceremonia ritual del pueblo totonaca de Veracruz reconocida como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO en 2009. Su 'Ritual de la siembra' combina música, ascenso y vuelo para expresar la relación con la naturaleza. Una danza prevista para este viernes, al finalizar la rueda de prensa, pero que se ha cancelado debido a la meteorología y se ha retrasado a este sábado.

En representación de los Voladores de Papantla, Vicente García García ha explicado que se trata de una danza prehispánica en respuesta a una época de sequía, en la que cinco hombres instalaron "un palo volador de madera" para "estar más cerca del dios de la lluvia". Una danza que representa la caída de la lluvia en la que participan cinco personas, cuatro discípulos que representan los puntos cardinales y un sacerdote en el centro que lleva el mando. También tiene su significado la vestimenta, el traje típico de Papantla. Así, el penacho representa las alas del pájaro con los colores del arco iris que, a su vez, representan los rayos del sol. Sus tambores simboliza el trueno, mientras que la flauta simboliza el canto de los pájaros.

PARTICIPANTES EN LOS ENCUENTROS DE PAMPLONA 2026

La lista de participantes principales de diálogos, entrevistas y debates cuenta con Irina Scherbakova, Mircea Cartarescu, Mona Hatoum, Ray Brassier, Unsuk Chin, Barbara Cassin, Adanía Shibli, Hito Steyerl, Yuk Hui, Susana Solano, Emilio Gentile, Barbara Stiegler, Perejaume, Thomas Macho, Víctor Erice, Marie Bardet, Marion Poschman, José Luis Guerin, Juan Ignacio Cirac, Beat Furrer, Björn Schmelzer, Robert N. Proctor, Natasha Strobl, Victoria Cirlot, María Negroni, Sonia Contera, Chiara Bottici, Víctor Gómez Pin, Daniel Innerarity, Blanca Garí, Fermín Herrero, Antoni Clapés, Raquel Andueza, María Sánchez, Miren Agur Meabe, Mercedes Álvarez, Victoria Szpunberg, Beñat Achiary, Xabier Erkizia, Luis Arranz, Aitana Monzón, Simona Forti, Maja Haderlap, Carla Simón y Elena López Riera.

En cuanto al programa artístico, se contará con la participación de Alim Qasimov y Fargana Qasimova; TAO Dance Theater; La Pharmacó-Luz Arcas; Graindelavoix, Shantala Shivalingappa; Aurélien Bory; Kamchàtka; Voladores de Papantla; Capella de Ministrers; Grupo Enigma; Isabel Villanueva; Isabelle Duthoit; Andrea Ganuza; Taxio Ardanaz; 4Sonora, Elina Viluma-Helling y Eduardo Raimundo; además de las intervenciones y propuestas artísticas de Mona Hatoum, Hito Steyerl, Susana Solano y Perejaume, y la instalación de Azkonatolozan. Se proyectarán trabajos de José Luis Guerin y Víctor Erice. Asimismo, habrá una actuación de Irrintzis por parte del Grupo laiaiai.