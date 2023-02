Artundo califica de "franca" la reunión con el Sindicato Médico y dice que las vías de diálogo están abiertas

PAMPLONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud del Gobierno de Navarra, Carlos Artundo, ha calificado de "breve, franca y clara" la reunión mantenida este jueves con el Sindicato Médico de Navarra (SMN) para intentar llegar a un acuerdo y que finalice la huelga iniciada este miércoles con carácter indefinido. Volverán a contactar este viernes, "quizás haya una reunión también". "Están las vías abiertas", ha incidido.

En declaraciones a los medios de comunicación, Artundo ha comentado que "se ha acelerado un poquito el proceso porque no nos queda mucho tiempo". Y ha expuesto, sobre los puntos de desencuentro entre ambas partes, que "no hay novedades", "pero yo me fijaría en los puntos de encuentro".

El director general de Salud ha recordado que en materia retributiva la oferta del Gobierno, de 400 euros/mes por 14 pagas, "no es menor, sino muy importante". "Por primera vez hablamos de incrementar las retribuciones básicas de los médicos de Navarra y es imprescindible, tiene todo el sentido mejorar las retribuciones en médicos y resto de profesionales sanitarios", ha comentado, para recordar que el SMN pide 500 euros.

Artundo ha señalado que "ha habido margen en la negociación, no en el tema de la retribución, pero sí posibilidades de acercar lo que el sindicato había planteado y mejorar alguna cosa concreta de lo que incluye el documento". "Vamos a esperar", ha dicho, para señalar que "no tenemos mucho tiempo" y "la huelga no viene bien a nadie".

(Seguirá ampliación)